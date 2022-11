El Córdoba CF, con un ojo puesto en las renovaciones

El Córdoba CF cuenta, nada más y nada menos, que con 17 jugadores que acaban su vinculación contractual con el club el próximo 30 de junio de 2023. Pese a que aún restan más de seis meses para que estos contratos expiren, y con la adición de que muchos de ellos cuentan con cláusulas por objetivos para renovar estas vinculaciones por una temporada más, desde el club califal ya se está trabajando en extender estos contratos más allá del próximo año, con vistas a un futurible ascenso a Segunda División. Así lo ha dejado entrever Javier González Calvo en unas declaraciones ofrecidas a los medios en la presentación del Calendario Solidario de Cocinillas CCF.

“Alguno está renovado, pero no hemos dicho nada todavía porque habrá que anunciarlo un poquito más adelante”, ha reconocido el dirigente blanquiverde al ser cuestionado sobre estas renovaciones, tras lo cual ha añadido que desde el club están “contentos con lo que tenemos”, así como cree que la plantilla también “se lo está pasando bien, solo hay que ver cómo celebran los goles y como disfrutan con la afición”. “El otro día estuve en Badajoz, y hacía tiempo que no veía disfrutar tanto de una victoria como en ese partido, y es con eso con lo que nos tenemos que quedar en estos momentos, y luego, las renovaciones ya irán cayendo solas”, ha explicado.

Además de ello, González Calvo también ha sido cuestionado sobre alguna futurible salida, cosa que ha desmentido al momento. Sobre el interés de otros clubes por algún futbolista del Córdoba CF, el dirigente ha anunciado que “en principio no ha habido, salvo que Juanito y Raúl -Cámara- se lo tengan muy callado”. Por lo tanto, desde el club no se tiene “noticias de nadie, sin perjuicio de que sí es cierto que tenemos jugadores que están realizando una temporada fantástica”. Por otro lado, sobre alguna petición de salida por parte de los jugadores por falta de minutos, el de Almendralejo lo ha negado igualmente, ya que “es difícil que alguien pida salir en un equipo en el que a pesar de que no jueguen, pueden tener oportunidad en cualquier momento”, con el añadido de que “es un equipo además que está ganando y en el que ahora mismo se vive bien”, aunque también respetará “las ambiciones personales de cada uno”.

“Creo que vamos a pasarlo bien en el partido ante el Deportivo de la Coruña”

En lo referido a la actualidad más próxima del club califal, González Calvo también comentó sobre el encuentro que enfrentará al RC Deportivo de la Coruña esta misma semana que nadie se podía imaginar llegar, con un tercio de temporada completado, con siete puntos de ventaja con respecto a los gallegos, un club que ha definido como “un equipo histórico, de los más importantes que ha habido en España en los últimos 25 años”. Por ello, ir a Riazor para el Córdoba CF es “un premio a la temporada que se hizo el año pasado y a lo que se está haciendo en esta”, de manera que el equipo debe de ir “tranquilo, a trabajar y a competir, como se hace en todos los partidos, y a disfrutar de un estadio como Riazor, que es uno de los mejores de España”.

Aún con todo ello, el dirigente ha descartado firmar el empate, ya que “estamos hablando de deporte, y un deportista tiene que salir siempre a ganar los partidos. Después ya, durante el partido, se verá lo que va saliendo”, y ha puesto como ejemplo el pasado año, donde el Córdoba CF, pese a no jugarse nada en los últimos cuatro encuentros, ganó tres de ellos y empató uno. “El equipo va a competir. Si podemos ganar, mejor, porque estarán más lejos, y si durante el partido hay que mantener el empate, pues ser mantendrá, pero creo que vamos a pasarlo bien en ese partido”, ha presagiado.

Además, también se ha deshecho en elogios hacia el club de Riazor, ya que “históricamente, estamos hablando de un gran club, que además también tiene una gran plantilla y que debería de estar más arriba”. Con respecto a esa sensación que pueda venir desde A Coruña de que el Córdoba CF es superior, González Calvo ha explicado que “ahora mismo es cierto que somos líderes y nos mirarán como tal”, pero espera que se vea “un gran partido”. “Creo que lo que tiene que hacer la gente de Coruña y de Córdoba es pasárselo bien, pasar un buen partido entre aficiones durante el día, porque creo que irán más de 500 personas de Córdoba a pesar de estar a más de 1.000 kilómetros”, ha añadido.

Por último, el consejero delegado califal también ha analizado el hecho de que los blanquiverdes estén calcando los números de la pasada temporada en Segunda RFEF, recordando que “por mucho que esperásemos, que de puertas hacia dentro esperábamos hacer una buena campaña, pero siempre con los pies en el suelo”, “nadie se esperaba hacer lo mismo que el año pasado a estas alturas”. Por lo tanto, hay que alabar la labor que está realizando el equipo en la campaña, ya que “el año pasado, ningún equipo de Primera RFEF a estas alturas llevaba estos puntos”, así como en “el otro grupo tampoco los lleva el primero”. “Lo que sí es importante conocer los equipos con los que estamos jugando, ya que a pesar de hacer estos números, al Alcorcón solo lo tenemos a tres puntos, a cinco el Castilla y a siete el Depor”, ha subrayado. Por último, se ha mostrado “muy contento y satisfecho”, ya que “llevamos un tercio de competición, aún queda mucho por hacer, pero hay que seguir trabajando, que creo que este equipo lo va a hacer bien”.