La solidaridad vuelve a abrirse paso en El Arcángel

Un nuevo año, y una nueva iniciativa solidaria en el seno de los cordobesistas. El grupo de aficionados cordobesistas Cocinillas CCF, junto con UniEléctrica, el Banco de Alimentos de Córdoba y el Córdoba CF han presentado la tercera edición de su Calendario Solidario cordobesista. Bajo el lema 'Dos corazones y una historia', el almanaque representa, en cada mes, una pareja de históricas y simbólicas figuras del cordobesismo, como son los casos de Simonet y Navarro, Loreto y Pepe Escalante, Santoval y José Antonio Reyes, o Fermín, Miguel Reina, Alfonso Espejo y Juan Carlos Ramos, entre otros. La mano del artista cordobesista Pepe Farruqo será, una vez más, la autora de todas las ilustraciones.

Sobre el césped de El Arcángel, diversos representantes de Cocinillas CCF, figuras históricas del Córdoba CF así como Javier González Calvo, dirigente del equipo blanquiverde, han posado con los calendarios. Tras ello, han pasado por los micrófonos de la prensa, donde el consejero delegado califal ha comenzado agradeciendo a todos los implicados en la iniciativa, tras lo cual, ha explicado que “desde el Córdoba CF, lo único que intentamos es ayudar a esta iniciativa, aprovechar todo lo que mueve y todas las personas que mueve este club para que, de una manera altruista, el Banco de Alimentos, que es a donde va dirigida toda la recaudación que se va a hacer, pueda tener los máximos alimentos posibles”.

Por lo tanto, González Calvo ha animado a toda la afición “a que pueda comprar estos calendarios, ya no solo por el donativo de tres euros que cuesta, sino también porque es historia de este año”, destacando la figura de Pepe Farruqo, ya que “sin él, posiblemente, todos estos calendarios nunca hubiesen sido posibles por ese arte que tiene y esa manera de dibujar, y en este caso ha representado la historia del Córdoba CF. Otros años, el calendario iba con los jugadores de esa temporada, pero este año han tenido a bien tanto Cocinillas como Pepe el recordar la historia del equipo que, hoy más que nunca, está muy viva”.

Por otro lado, Paco López-Cordón, representante de Cocinillas CCF, también ha agradecido “la implicación del Córdoba CF desde el primer momento en esta iniciativa”, así como a Unieléctrica y a los patrocinadores. Además, ha explicado que su intención es “visibilizar la solidad que es tan necesaria en los tiempos que corren, y no solamente en las fechas que se avecinan”, para lo cual, han diseñado un calendario “de jugadores cordobesistas”, en el que este año han buscado la línea de 'Dos corazones y una historia', es decir, “parejas de jugadores del Córdoba CF que en algún momento nos han llevado a páginas importantes de nuestra historia. Además de ello, otra línea de trabajo del calendario ha sido la pasión, ”y no la pasión infinita, sino la pasión general“, ya que ”podemos cambiar de partido político o de religión, pero no de pasión, y la pasión de todos los que estamos aquí es el Córdoba CF“.

Para finalizar, tanto representantes de UniEléctrica como del Banco de Alimentos han agradecido a todos los involucrados la iniciativa, remarcando que es “una forma novedosa de ayudar al Banco de Alimentos”. El Calendario Solidario podrá adquirirse, por un precio simbólico de tres euros, en diversos puntos de Córdoba, con la tienda oficial del Córdoba CF como punto central para su compra. Todos los beneficios irán destinados, íntegramente, al Banco de Alimentos de Córdoba.