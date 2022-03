De las Cuevas: “Siempre es más bonito un ascenso en casa”

Se va acercando la fecha definitiva. El calendario se acorta y los plazos cada vez son más próximos para alcanzar el objetivo. De hecho, esta misma semana podría dejarse prácticamente encarrilada la promoción en caso de victoria del Córdoba CF en la cancha del Cacereño, segundo clasificado del Grupo IV, y que tiene este mismo miércoles un duelo aplazado que puede ser igualmente fundamental para los intereses blanquiverdes. En caso de derrota extremeña y triunfo califa el domingo, la primera oportunidad matemática podría llegar en El Arcángel la próxima semana. En este sentido, el propio Miguel de las Cuevas ha admitido en sala de prensa que la plantilla verá el encuentro de esta tarde, ya que “al final somos profesionales y vemos a los rivales con los que nos vamos a enfrentar”, asegurando que desean “que no ganen y así si ganamos en Cáceres tendremos mucho hecho”. Es el gran paso que puede dar el Córdoba en los próximos días, ampliando un rendimiento sobresaliente que tiene al jugador “muy contento”, tanto en lo colectivo como en lo individual, puesto que “cada vez me voy encontrando mejor” y “ya sabéis lo que siento yo por este club, la felicidad que tengo y si acompañan, como este año, los resultados y lo goles pues mucho mejor”.

De las Cuevas ha querido resaltar que “el equipo está haciendo un buen año, ahí están los números, estamos arriba, no hemos bajado de esa posición en todo el año y es muy complicado”, por lo que “hay que dar mucho mérito al trabajo que hace el equipo, porque estar ahí, con tantas victorias y con esa presión que siempre tiene el Córdoba, pues no es fácil”. Asimismo, sobre el citado compromiso del fin de semana, el jugador ha expuesto que “es un partido contra el rival que tenemos más cercano” y “hay que ir a ganar para aumentar la distancia”. De hecho, subraya que el Cacereño está haciendo “un año espectacular”, ya que “con los números que tienen, creo que en cualquier grupo de la categoría irían también primeros o segundos”. Por tanto, “va a ser un partido competido, bonito, pero nosotros tenemos esa ventaja en la clasificación y tenemos que jugar con eso. Ellos, si no ganan ese partido, yo creo que ya no tendrán opciones del primer puesto y para nosotros es dar un golpe encima de la mesa”, añade.

Y es que no cabe duda que el único propósito en mente de toda la plantilla es subir de categoría. “Para mí es el objetivo, tanto personal como grupal”, resalta De las Cuevas, incidiendo en que “sea la categoría que sea, el Córdoba se merece estar mucho más arriba y nosotros somos profesionales, las categorías no me importan a la hora de celebrar un ascenso. A nivel de afición y de lo que se va a crear en Córdoba con este deseado ascenso va a ser muy bonito”, reconociendo también que para él “sería el colofón lograr que cuanto antes el Córdoba esté en el fútbol profesional, que de ahí nunca tendría que haber bajado”.

Por si fuera poco, cabe la posibilidad de que la fecha del ascenso coincida con su centenario en el Córdoba, ya que al alicantino le quedan dos encuentros por disputar para al alcanzar los 100 encuentros oficiales con la blanquiverde, un hito que “sería espectacular. Vine para un año y son cuatro años ya aquí, nunca me hubiese imaginado jugar tantos partidos con esta camiseta, que es muy complicado”, porque, al final, “la presión y lo que supone el Córdoba, hasta que no estás dentro, no sabes la repercusión que tiene”, y para él “es un orgullo entrar en la historia del club, tanto por los partidos, los goles y por todo lo que se ha generado”.

Por último, también está en el horizonte su posible renovación por rendimiento. Sobre ello, el jugador ha explicado que su objetivo es “seguir aquí”, pues está “feliz, y la familia también, el club me da tranquilidad, que ellos cuentan conmigo y que no me preocupe. Entonces, ojalá lleguemos al objetivo cuanto antes y si no pues el club también me dice que esté tranquilo. Los dos nos ponemos de acuerdo en cinco minutos como este verano y ojalá seguir aquí mucho tiempo”, mientras que sobre el ascenso afirma que “siempre es más bonito en casa, con tu afición y con tu gente. Pero bueno, después de tantos años en el fútbol, lo que quiero es ascender cuanto antes mejor, porque esto siempre da muchas vueltas y cuanto antes lo tengas, antes te lo llevas. Pero si es en casa, mejor”.