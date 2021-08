Germán Crespo: "Hay que tener máxima concentración a balón parado"

Satisfacción y exigencia. Dos palabras que bien pueden definir la posición actual de Germán Crespo tras el último encuentro amistoso del Córdoba, que se ha resuelto con victoria por 3-2 ante el Rayo Majadahonda. Eso sí, un resultado engañoso, puesto que los blanquiverdes dominaron el encuentro en su mayor parte, y realmente no sufrieron para hacerse con el triunfo. Sea como sea, el técnico busca seguir puliendo detalles, por lo que ha subrayado que “lo peor es que hemos entrado mal al partido, regalar un gol en los primeros minutos, lo habíamos hablado, que la primera ocasión tenía que ser nuestra. Pero bueno, el equipo ha reaccionado bien y eso es lo más importante, a pesar de tener enfrente un equipo experimentado y que venía más descansado que nosotros”.

Ha tenido palabras de reconocimiento para Antonio Casas, autor del triplete cordobés, al afirmar que "todo lo que cogía iba para dentro”, aunque también ha querido destacar “ese gol (encajado) en el último minuto”, que “lo habíamos hablado en el descanso, esa altura que hoy tenía el equipo que por lo menos no rematasen fácil. Por la diferencia que llevábamos no era tan importante pero si nos hubiera costado el empate sí nos hubiera dejado con peor sabor de boca”.

Respecto a la climatología, el técnico blanquiverde ha admitido que “hacía muchísima calor”, y que precisamente por eso tuvo que sustituir a Ekaitz, pues “ha tenido un bajón en los últimos minutos de la segunda parte y, sobre todo, que venimos de jugar y de hacer un esfuerzo grande en el partido del Algeciras”. Así, “estoy contento porque, a pesar del calor, el equipo se sobrepone a un gol en contra y eso dice mucho”, ha reiterado, exponiendo que “lo bueno de las pretemporadas es que sabemos que va a haber partidos malos, como los habrá durante la temporada. Es muy difícil mantener el ritmo y, sobre todo, el acierto en todos los partidos”, y “después de hacer un mal partido (en Punta Umbría), tanto por el del Algeciras como el de hoy, estoy satisfecho porque el equipo se repone bien”.

El aspecto que más sigue en incertidumbre es de la portería, donde una vez actuó el joven Jaylan Hankins, pues tanto Felipe Ramos como Carlos Marín continúan en proceso de recuperación. “Todo el mundo quiere estar, sobre todo, por el nivel competitivo que va a haber en la plantilla. Felipe está con una sobrecarga, quiso forzar y tuvo una recaída, aunque yo creo que a partir del lunes va a estar disponible. Luego Carlos viene prácticamente de no hacer nada, de no hacer pretemporada, tiene un viaje largo, el día anterior había trabajado en el gimnasio y lo tuvimos que poner por la necesidad del primer partido cuando llevaba aquí 24 horas. No vamos a forzar con él porque tiene una pequeña rotura en el cuádriceps”, ha explicado Crespo, destacando del guardameta gibraltareño que es un portero al que conoce de su etapa en dicha región, "que ya el año pasado viene aquí, aunque ya teníamos otros porteros en el filial y está demostrando que puede ser titular del filial y estar listo para cuando el primer equipo lo necesite”.

El sabor más amargo que le deja el duelo es que “a balón parado nos han rematado, ahí hay que mantener máxima concentración”, ha afirmado. No obstante, ha puntualizado igualmente que “todavía es pronto y quedan muchos partidos, tres semanas de pretemporada y lo importante es tener los máximos jugadores en todos los entrenamientos, y el día 5 prepararemos un once y haber quien se ha ganado un puesto en el campo”. De hecho, precisamente confirmó que el partido que estaba por anunciar será ante el Extremadura el próximo 19 de agosto.

Finalmente, en lo que se refiere al resto de la enfermería, el preparador ha indicado que pensaban que lo de Bernardo Cruz “iba a ser un golpe, pero hoy se le han hecho pruebas, aunque él quería entrenar lo ante posible. Incluso se lo dijo al doctor y al cuerpo técnico. Hoy se le ha hecho una prueba y tiene una pequeña rotura en el ligamento. Esperaremos a la evolución que tenga aunque mínimo se le van a ir dos semanas”, mientras que “Viedma está igual que Adrián Fuentes, sobrecargas de pretemporada, pero no queremos asumir riesgos. Es una pretemporada y todos quieren estar y eso lleva a tener recaídas”.