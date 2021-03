Pablo Alfaro: “Por querer ir a ganar, hemos perdido”

Desilusión ratificada. El destino más doloroso posible desembocó en una dura derrota del Córdoba que le deja fuera de las tres primeras plazas en el Grupo IV-B. Y esto aún no ha terminado, pues los blanquiverdes tienen por delante la dura misión de, al menos, salvar la temporada y evitar que el desastre sea todavía más mayúsculo. En este sentido, el técnico califal, Pablo Alfaro, primero ha querido dar la enhorabuena, “como deportistas que somos, al filial de Betis, que ya ha conseguido como primer objetivo estar en la nueva categoría y seguir peleando por lo que está por venir”.

En lo que respecta al encuentro, el preparador blanquiverde asegura que “en las competiciones y en el futbol, en este tipo de finales pasan cosas que no es lo habitual” y “hoy es uno de esos días, y además han sido todas en contra”. Con todo, destaca que “ha sido una de las mejores primeras partes que hemos hecho”, lo cual “queríamos que fuese así”, pero “no nos ha servido más que para irnos con un gol por delante”. Mientras, “la segunda también estaba controlada bajo el guion” y “era normal que nos iban a apretar mucho más, este rival te exige muchas piernas” pues “es un equipo que no te regala casi nunca el balón, pero estaba controlado”.

Alfaro analiza que “en el 85 estábamos como ahora están ellos (Betis Deportivo), y en cinco minutos se nos ha ido todo”, haciendo hincapié en que “se ha lesionado Traoré, luego Del Moral, ya sin cambios, y encima nos marca el portero. Y al final, por querer ir a ganar, hemos perdido. El Betis ha tenido esos dos momentos y los ha aprovechado”.

De cara a lo que viene en el futuro más próximo, el técnico puntualiza que “dentro de las decepciones”, hay que “ser lo suficientemente inteligentes para quedarnos con lo bueno”, debido a que “nuestra realidad es la que es y tendremos que seguir peleando por un objetivo que es meternos en esa categoría nueva que se va a crear”.

Un cambio de escenario que vino, en parte, precedido tras el tanto del Sevilla Atlético, que hacía que ni el triunfo le sirviera al Córdoba. Ahí El Arcángel quedó mudo. “El silencio no se escucha, pero se nota. Nos veíamos dentro. Es verdad que lo hemos notado, pero sobre todo ha sido el quedarnos con uno menos”, agrega Alfaro, insistiendo de nuevo en que “no hay tregua. Esto nos puede durar un día, dos. Son seis partidos y va a haber muchísima igualdad. Hay que estar preparados para jugar seis finales”, indicando que “el palo más grande ha sido que lo que ha hecho el equipo no ha servido para meternos entre los tres primeros". "El equipo ha hecho muchos méritos para haber obtenido el premio. Esto es un juego de aciertos y errores, y las situaciones que van dándose hay que saber leerlas. Tenemos todos muy claro la manera de competir para sacarle el máximo provecho a lo que tenemos. Nos hemos quedado en la orilla y hay que buscar otra orilla más”, asegura.

Así las cosas, el entrenador del Córdoba recuerda que “los objetivos ahora mismo deben ser pelear a muerte por estar en la nueva categoría, que va a ser mejor que la Segunda B. Ya hay un escenario que no se va a dar, hay que manejar los que sí se pueden dar. Hay que tener claro que sigue habiendo un objetivo que para este club es importante”. “Por nuestra parte no vamos a bajar los brazos, hay que sacarle mucho partido a las virtudes. No podemos despistarnos ni que la concentración se vaya en otro derroteros”, señala.