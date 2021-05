Rumbo a Primera RFEF (6): el peor desenlace posible

Aunque no deje de ser dura, no resulta inesperada la situación. La temporada 2020-21 es otra de tantas con complejo desarrollo y difícil conclusión. Porque se produce, como ya se temiera, el peor desenlace posible. El Córdoba no sólo pierde la oportunidad de competir por el ascenso a Segunda A, lo que ya sucediera hace más de un mes, sino que tampoco va a continuar un escalón por debajo de dicha categoría. Dicho de otro modo, el conjunto blanquiverde no logra finalmente su acceso a Primera RFEF y está condenado, como se suele decir, a militar en la cuarta división del fútbol español. Todo a pesar de que cierra la campaña con un trabajado triunfo ante el Cádiz B. Bueno, sólo trabajado en cuanto al marcador ya que el encuentro es uno de los más completos del equipo en un curso discreto por norma. Como razón de este hecho se encuentra, en última instancia, el triunfo también del Sevilla Atlético.

Precisamente es el filial hispalense el que obtiene la segunda plaza en Primera RFEF del Grupo IV-D. Así es después de que venciera de manera clara al hasta ese instante líder, el Linense (3-1). La temporada concluye, por tanto, en drama después de vivir la decepción de no alcanzar una de las tres primeras posiciones en la primera fase. Lo cierto es que la debacle no se da por la jornada de cierre del campeonato sino por una trayectoria en exceso irregular por parte del conjunto blanquiverde, que desaprovechó además numerosas oportunidades que ofrecieron otros resultados. Aun así, extraña es la sensación debido a que la despedida fue notable por parte del cuadro califal. Si bien no sumó los nueve de nueve que se había propuesto en las tres últimas fechas, y que habrían servido además para alcanzar el segundo objetivo y como primero por si fuera poco, el equipo logró siete de nueve tras la llegada al banquillo de Germán Crespo.

Fracaso descomunal también del Numancia

En lo que habitualmente suele describirse como “mal de muchos, consuelo de tontos”, el Córdoba tiene la opción de no sentirse el único club con un fracaso mayúsculo esta campaña. De entrada, ya es un duro golpe para otros como el Deportivo o el Racing no tener la oportunidad de luchar por el ascenso a Segunda A. Sobre todo porque en sus casos se trataba de un retorno al venir de la categoría de plata respecto del curso anterior. Pero el más desagradable de los escenarios es en el que se halla otro de los descendidos la pasada temporada. Es el Numancia, que también se ve abocado a militar en la cuarta división del fútbol español tras un campeonato marcado, de igual modo, por la irregularidad en su juego y resultados. El cuadro soriano certificó la caída en picado el domingo de forma idéntica al conjunto blanquiverde. Venció su encuentro -ante el Deportivo (1-0)- pero también lo hizo el Racing de Ferrol -ante el Marino de Luanco (0-1)-, que dependía de sí mismo y acabó primero del Grupo I-D.

Otra plaza adjudicada y dos por decidir

Muy diferente a la vivida en las últimas horas tanto por el Córdoba como el Numancia es la situación del Rayo Majadahonda. El conjunto madrileño encaraba la última fecha del Grupo V-D también con el acceso a Primera RFEF en juego. Aunque en este caso dependía de sí mismo y no de terceros como sí les ocurrió a blanquiverdes y rojillos. El caso es que cumplió con su deber, ganó y aseguró un puesto en la nueva categoría por debajo del fútbol profesional. Además se alzó, al igual que el Sevilla Atlético y el Racing de Ferrol, al primer lugar de la tabla. Por el camino quedó el Villanovense. Es la última de las seis plazas ya adjudicadas, pero todavía resta por decidir que clubes se hacen con dos. Así es en el Grupo III-D, que al conformarse con un subgrupo impar de primera fase aún requiere dos jornadas más -como ocurre en el II-D, donde sin embargo estaba ya todo decidido-. Y en esta competición particular son casi todos los equipos los que tienen opción de evitar la caída a la cuarta división y la continuidad en un tercer peldaño a nivel nacional.

Los que se encuentran en cabeza…

La felicidad del Rayo Majadahonda sucede en el tiempo a la que gozaron en semanas anteriores, sobre todo la pasada, hasta otras cinco entidades. Porque ya había plazas con dueños en Primera RFEF antes de que el conjunto madrileño lograra la suya. El primero en hacerse hueco fue precisamente el Linense, mientras que el Deportivo, el Real Unión, el Racing y el Atlético Baleares se le sumaron una fecha después. Ahora, las miradas en Segunda B, en lo que se refiere a este apartado del campeonato, se dirigen, en efecto, al Grupo III-D, donde el Cornellà y el Hércules se sitúan hoy por hoy en las dos posiciones deseadas por todos los clubes. Pero la lucha permanece muy abierta en este sentido. Por delante, un final atractivo y que en casos puede ser de auténtico infarto. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos o coeficientes, y con señal de partidos menos en caso de ser así, entre paréntesis-…

· I-D: Racing de Ferrol (40), Deportivo (39)

· II-D: Real Unión (1,80), Racing (1,75)

· III-D: Cornellà (1,56), Hércules (1,48, -2) --- Llagostera (1,46)

· IV-D: Sevilla Atlético (38), Linense (38)

· V-D: Rayo Majadahonda (41), Atlético Baleares (39)