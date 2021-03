El Córdoba CF SAD tendrá que pagar más de 50.000 euros a Magdalena Entrenas

De vuelta a la Ciudad de la Justicia. A lo largo de las últimas semanas la actividad es mayor en este escenario en relación a la entidad. No sólo respecto de la gestión con Unión Futbolística Cordobesa (UFC) -caso en que son menos los frentes- sino a la SAD anterior. Sea como fuere, no cesan las novedades judiciales en torno al Córdoba. En esta ocasión sucede con una sentencia condenatoria a la sociedad original por la demanda por “incumplimiento contractual” que presentara Magdalena Entrenas meses atrás. Para ser más exactos, el Juzgado de Primera Instancia número 1 falla a favor de la abogada, que ha de percibir más de 50.000 euros entre cantidad reclamada y los intereses generados a partir de la misma. Con todo, queda por saber si va a existir recurso de apelación o no pues cabe tal ante el auto en un plazo de 20 días.

Por tanto, al menos por ahora, el Córdoba CF SAD ha de responder a la obligación hacia la que fuera su consejera y también asesora legal a través de su bufete, Sanivo Abogados. En concreto, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 falla en su auto, firmado el pasado martes y al que ha tenido acceso CORDÓPOLIS, “estimar íntegramente la demanda interpuesta […] contra la entidad Córdoba CF SAD, en concurso, y condenar a la demandad a abonar a la actora la suma de 51.210,33 euros, más los intereses legales de dicha suma líquida desde la fecha de la reclamación judicial (15 de noviembre de 2019). Acerca de la cuantía que se suma en el segundo concepto incide en que los números están “incrementados en dos puntos desde la fecha de dictado de esta sentencia hasta la de su completo pago”. También obliga, en habitualidad, a pagar “las cosas procesales causadas en esta instancia”.

Aun así, la jueza indica que contra la sentencia “cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse dentro de los 20 días siguientes a su notificación y del que conocerá la Audiencia Provincial de Córdoba”. “Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse previamente la constitución de depósito en cuantía de 50 euros”, añade la magistrada. De esta forma, y más por la situación del Córdoba CF SAD, es previsible que se produzca contestación al auto. Esto, en caso de ser así, corresponde al administrador concursal de la sociedad, Francisco Estepa. Porque resulta necesario recordar que la sociedad original se encuentra en pleno proceso administrativo de un concurso de acreedores abierto en noviembre de 2019 como parte del procedimiento para la venta de su unidad productiva.