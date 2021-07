Nuevo capítulo en la causa contra los ex administradores del Córdoba CF SAD

Aunque de unos meses a esta parte sea menor, la actividad no cesa en los tribunales. De hecho, lo único que ocurre es que decrece la intensidad -por fortuna, por otro lado- vivida en este ámbito a lo largo de 2020. El caso es que los frentes judiciales en torno al Córdoba CF SAD, y en muchísima menor medida a Unión Futbolística Cordobesa (UFC) como gestora del Córdoba, no están cerrados. No todos, otros sí. Sigue abierto y suma un nuevo capítulo el concerniente a la querella interpuesta por Aceites García de la Cruz contra los antiguos administradores de la sociedad original. Y esto es tanto Francisco Estepa como Javier Bernabéu pero también Daniel Pastor, administrador del primer concurso de la entidad -el existente entre 2011 y 2012-. La causa continúa con la declaración de testigos.

Precisamente este martes acude a la Ciudad de la Justicia el que fuera propietario y presidente del Córdoba CF SAD en el momento en que arrancó la intervención judicial. Es decir, se produce otra comparecencia de Jesús León en este escenario. La suya no es la única intervención prevista para este día, todo a propuesta del denunciante. Del mismo modo, está citado para declarar también como testigo Luis Pereira, dueño de la agencia de representación Viasport. El empresario, cabe recordar por cierto, guarda relación con la entidad no sólo a nivel profesional sino porque en diciembre de 2019 apareció como posible comprador. Ocurrió a última hora dentro del proceso de venta de la unidad productiva del conjunto blanquiverde, que precisamente es la razón por la que Aceites García de la Cruz presentó querella contra Estepa, Bernabéu y Pastor.

Sea como fuere, ahora mismo la causa continúa únicamente con las declaraciones en este apartado. El capítulo tiene lugar después de que meses atrás fueran los propios denunciados quienes comparecieran en la Ciudad de la Justicia. Fue el pasado 12 de abril cuando los ex administradores judiciales, que ejercieron como tales entre el 9 de noviembre de 2019 y el 10 de septiembre de 2020, ofrecieron respuestas. Igualmente, ese día intervino Daniel Pastor, quien coordinó el proceso concursal del Córdoba CF SAD iniciado en 2011, si bien en su caso fue por vídeo conferencia. Entonces, los dos primeros defendieron la corrección de sus acciones en cuanto a la apertura del nuevo concurso de acreedores y la venta de la unidad productiva, que concluyó a favor de Infinity -fondo de inversión de Baréin- a través de UFC.

A modo de síntesis explicativa, para rememorar, Aceites García de la Cruz realizó un préstamo a Jesús León de un millón de euros. Una operación que el montoreño avaló con el propio club, tal y como desveló CORDÓPOLIS en 2020. La empresa pasó a ser acreedora, por una cifra final de 1.275.000 euros -excluida ya del convenio concursal-, motivo por el que se posicionó en contra del proceso llevado a cabo en el Juzgado de lo Mercantil número 1 -y que dio con la recusación de su titular, Antonio Fuentes, para ser sustituido por el magistrado Fernando Caballero-. Entre sus acciones por este motivo estuvo precisamente una denuncia contra los ex administradores, incluido el primer concursal, por una serie de presuntos delitos en el procedimiento que acabó con la adquisición del contenido de productividad del Córdoba CF SAD por parte de Infinity.

Ésta es la causa que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 7 a finales del pasado año, el 29 de noviembre de 2020 más concretamente, y que prosigue con la etapa de declaraciones. Un período éste en que quizá tenga que intervenir también el consejero delegado de UFC y del Córdoba -el actual-, Javier González Calvo, pues no está descartada la solicitud de su comparecencia por parte del denunciante. Ésta es la intención, a priori, de los representantes legales de Aceites García de la Cruz, si bien el dirigente blanquiverde no ha recibido aún notificación alguna al respecto. Con todo, no es una posibilidad que resulte extraña en la cúpula de la nueva sociedad. No queda otra que mantener atención a lo que suceda en adelante en la Ciudad de la Justicia en relación a este asunto.