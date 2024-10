El Córdoba CF recurre la tarjeta roja de Théo Zidane en Granada

La visita del Córdoba CF al Nuevo Los Cármenes estuvo, como ya se sabe, salpicada por la polémica. Y es que el conjunto de Iván Ania se midió a un Granada CF que, sobre el papel, es un claro favorito al ascenso, pero que está sufriendo mucho en este inicio de temporada, principalmente como local. Sin duda, la diferencia de presupuestos no se notó en absoluto sobre el verde nazarí, ya que los califas dominaron la posesión en todo momento, aunque fueron los granadinos los que tuvieron quizá las oportunidades más claras. Eso sí, el gol llegó en un error puntual de la zaga cordobesista en el tiempo de descuento. Además, el guion de partido apenas trajo un tramo delicado para la escuadra cordobesa, incentivado por la inferioridad numérica con la que jugó el equipo desde el minuto 39.

En efecto, en la recta final del primer tiempo, Théo Zidane vio la cartulina roja directa en una acción un tanto aparatosa con un defensor local, la cual ha sido recurrida por el propio club, que considiera injusto el castigo impuesto a su jugador, tal y como ha podido saber Cordópolis. Por tanto, ante dicha disconformidad, el Córdoba CF ha solicitado al Juez Disciplinario que se retire la roja y no se cumpla el encuentro de sanción previsto para el de Marsella de cara al encuentro de este viernes en El Arcángel frente al FC Cartagena. La resolución disciplinaria, donde se establecería si la petición de la entidad cordobesa es aceptada o no, debería publicarse este mismo jueves.

Hay que recordar que el centrocampista francés buscó un control un tanto acrobático dentro del área, que le hizo levantar el pie prácticamente un metro y medio del césped. Ciertamente tocó el balón, aunque también su bota impactó con la cabeza de un jugador rojiblanco, lo cual derivó en el que colegiado le expulsara directamente y sin contemplaciones, ante la incredulidad del futbolista. Hay que decir, además, que el defensor rival tuvo que ser atendido al presentar una pequeña brecha en la cabeza.

La acción que le costó la roja a Theo Zidane ante el Granada 🟥#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/5HGsxyWgqS — DAZN España (@DAZN_ES) October 13, 2024

En directo, el encontronazo pareció realmente duro y merecedor de dicha cartulina. Sin embargo, el contexto cambia mucho al ver la repetición, ya que Zidane toca en primer lugar el balón y es el propio integrante del Granada CF el que agacha la cabeza e intercede para chocar con el pie del atacante blanquiverde, que no ve en ningún momento a su contrario. Lo cierto es que el nazarí llega tarde y él impacta con la bota, y no al contrario, como parecía en primer término. La jugada desató la polémica, con multitud de comentarios que han generado un debate sobre si la cartulina es merecida o no. Igualmente, hay que decir que el VAR no entró en valorar la jugada, al parecer, debido a que sí hubo contacto, por lo que no se consideraría un error manifiesto del árbitro principal.

El propio Iván Ania subrayó en sala de prensa que la expulsión le parecía injusta a tenor de la intención de su jugador. “La acción no la vi en el iPad que tenemos en el banquillo y entiendo que es un pase que intenta controlar -Théo Zidane- arriba. Me recordó a la del otro día del Tenerife y ninguno quiere darle al rival porque no lo ve. Ahí tendrían que mirar la intencionalidad. Por reglamento será roja, pero no lo ve. Te condiciona el partido. Estábamos aguantando y cuando más sólido tienes que estar, pues tienes un error defensivo y te marcan el gol”, manifestó el técnico.