Rumbo a Primera RFEF (3): al límite

Las matemáticas son una ciencia exacta. A la vez, sin embargo, no son una ofrecen la respuesta definitiva a una incógnita en ocasiones. Básicamente porque entra en juego otro aspecto como es la probabilidad. O simplemente las circunstancias que pretenden regirse, equivocadamente en ocasiones, por la certeza de los números y su desarrollo. Conocimiento de ello comienza a tener, más de lo debido ya, el Córdoba, que cuenta con opciones de alcanzar su objetivo tanto como altamente difícil tiene conseguirlo. Se trata únicamente de revisar las cifras más allá de las sumas sencillas. Y en este punto, el conjunto blanquiverde se aleja aún más de su nueva meta, que no es otra que la del acceso a Primera RFEF. Un logro ínfimo dentro del planteamiento de la entidad que al tiempo se convierte en magnífico dada la situación. Tal es la contradictoria realidad de un club que está, ahora sí, al límite.

El Córdoba comienza a vislumbrar, ya muy seriamente, un futuro inmediato en cuarta categoría. Esto es, por si resulta necesario recordarlo, Segunda RFEF. Dicha división es en la que hoy por hoy militaría la próxima temporada. Y también el que parece va a ser su nuevo hábitat salvo milagro deportivo, como suele decirse. Así es después de la derrota sufrida el pasado domingo ante el Cádiz B (2-0). Con ese resultado el cuadro califal no sólo no pudo aproximarse a la segunda posición sino que se distanció más si cabe. Tanto cualitativa como cuantitativamente. Por un lado, el conjunto blanquiverde cayó a la cuarta plaza del Grupo IV-D al superar el Tamaraceite al Real Murcia (1-0). Por otro, la victoria del Linense ante el Sevilla Atlético (3-1) provocó que la desventaja sea de cinco puntos reales y no de cuatro como refleja la tabla, ya que el filial hispalense tiene el gol average a su favor. De esta forma, el equipo ahora dirigido por Germán Crespo está obligado a hacer un pleno en los tres choques que restan y esperar a que sus rivales fallen más de la cuenta.

Crece el Hércules, sufre el Numancia

Otros dos históricos, como el Córdoba aunque cada uno en su justa medida, pelean también por tener presencia en Primera RFEF. No es precisamente el Real Murcia, que tras perder en Tamaraceite (1-0) tiene mínimas opciones a intervenir la próxima temporada en dicha división. Son el Hércules y el Numancia en este caso, dos rivales de los que muchos están pendientes por su rango, al igual que ocurre con el Deportivo igualmente. Acerca de ambos, un club crece y el otro vuelve a sufrir. Con sensaciones positivas se halla esta semana el cuadro del José Rico Pérez, que escaló hasta el segundo lugar del Grupo III-D después de vencer al Cornellà (1-2). Su salto se dio desde el quinto puesto, lo que se explica por la grandísima competencia que hay en este torneo particular mediante coeficiontes. Muy al contrario, el conjunto soriano se vio relegado a la tercera posición al ceder en un duro encuentro ante el Deportivo. El que perdiera, abandonaba la zona de privilegio del Grupo I-D debido a que antes el Racing de Ferrol había vencido su choque. Al final, fue la escuadra de Riazor la que se hizo con los tres puntos (2-0) para mantener además el liderato.

Dos partidos aplazados

Después de unas primeras semanas de total calma vuelven los contratiempos. Porque la Covid-19 hace de las suyas otra vez y su incidencia significó este fin de semana la suspensión de dos encuentros en Segunda B. Dentro de la segunda fase los primeros choques en no poder celebrarse fueron uno del Grupo II-D y otro del III-D, que por si fuera poco tienen más extensión que los demás. No en vano, son las competiciones particulares en que hay número impar de rivales y deben disputarse dos jornadas más que en el resto. En el primero de los casos, el partido que quedó aplazado por efectos de la pandemia fue el que había de enfrentar al Racing de Santander con el segundo equipo del Osasuna. Mientras, en el torneo a medias entre catalanes y levantinos fue el duelo entre Llagostera y La Nucía el que no pudo celebrarse por idéntico motivo.

Los que se encuentran en cabeza…

Terminada la primera vuelta de la segunda fase, ninguna entidad garantizó todavía su presencia en Primera RFEF. Pero sí hay otros tres que tienen bastante encarrilados sus accesos a la nueva categoría inferior, justo por debajo, a Segunda RFEF. Uno es el mencionado Racing de Santander, que habría de perder todos los partidos que le restan -con el de este fin de semana aplazado- y ver cómo el Ebro hace un pleno. Por delante suya se sitúa el Real Unión, que lidera su Grupo II-D. Otro, y ya el tercero, es precisamente uno de los adversarios del Córdoba. Se trata del Linense, que aventaja en seis puntos al tercero del Grupo IV-D, el Tamaraceite, de forma que incluso la próxima jornada puede festejar su entrada en la nueva división ideada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos o coeficientes, y con señal de un duelo menos en caso de ser así, entre paréntesis-…

· I-D: Deportivo (35), Racing de Ferrol (33) --- Numancia (31)

· II-D: Real Unión (1,83), Racing (1,71, -1) --- Ebro (1,38)

· III-D: Cornellà (1,43), Hércules (1,43) --- Lleida (1,41)

· IV-D: Linense (37), Sevilla Atlético (34) --- Tamaraceite (31)

· V-D: Rayo Majadahonda (34), Atlético Baleares (33) --- Villanovense (33)