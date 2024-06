El Córdoba CF pone a la venta este viernes nuevas entradas para su encuentro ante la Ponferradina

¡Alarma! ¡Urgente! No son pocos los que están preguntando si hay alguna opción de poder presenciar el próximo domingo el encuentro que puede dejar al Córdoba CF o a la SD Ponferradina a tan solo un paso de su vuelta particular al fútbol profesional. Hasta el momento no era posible más allá de la posibilidad de algún que otro sorteo, pero ahora sí. Los más despistados tienen la oportunidad de adquirir un billete para el duelo donde los blanquiverdes quieren seguir ilusionándose con un deseado ascenso a Segunda División.

Y es que el Córdoba CF ha anunciado que la SD Ponferradina ha devuelto una serie de entradas al no poder venderlas para la afición visitante y han sido recibidas por un club blanquiverde que las venderá a partir del viernes a las 12:00 -todas ellas en la zona de Anfiteatro- tanto por su área social como por las taquillas ubicadas en el estadio El Arcángel. Además, el propio club cordobés ha comunicado que este número de billetes es limitado, por lo que durarán muy poco tiempo a la venta.

Por tanto, el estadio El Arcángel aspira a mostrar una de las mejores imágenes de su historia: desde la salvación milagrosa ante el Sporting de Gijón no se registraba un lleno como tal, más allá de los 19.000 espectadores que pudieron presenciar el duelo ante el Málaga CF. Uno de los principales problemas en este sentido para no superar los 20.000 asistentes era que una serie de abonados no asistían a los partidos regulares, pero esto se ha acabado después de que los abonados hayan tenido que pasar por caja para sacar su suplemento. Gracias a esto, el coliseo ribereño empujará con todo para que el Córdoba CF doblegue a la SD Ponferradina y siga vivo en la lucha por volver al fútbol profesional.