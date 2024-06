Fernández Monterrubio, sobre el 'play off': “Somos el Córdoba CF y nos da igual quién venga”

Cabeza agachada, mirada al suelo y a seguir trabajando. No todo está hecho, ni mucho menos, pero sí que el camino se está acabando y conforme los días siguen pasando pues menos queda. Por tanto, la ansiedad por conseguir el objetivo puede jugar una mala pasada a un Córdoba CF que no quiere exceso de confianza ni una relajación notable, a pesar del resultado positivo que se consiguió el pasado fin de semana en El Toralín. Es por ello que, aprovechando la presentación de la jornada promovida por Cordobadeporte, Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado de la entidad blanquiverde, ha repasado la actualidad del club califal, con la mirada y el foco puestos únicamente en lo que sucederá este domingo ante la SD Ponferradina.

Y es que Monterrubio ha atendido a los medios de comunicación para recalcar que le sorprende que el ascenso más celebrado del Córdoba CF sea el de Cartagena en 1999 y no el último hace diez años a Primera División, aunque quiere que quedarse con esa celebración para no tratar de festejar nada en la actualidad. “He visto que aquí mis compañeros lo dan por fácil y no tiene nada de fácil”, ha explicado un CEO de la entidad blanquiverde que ha recordado la figura de tanto Rafael Campanero como Antonio Romero Campanero. “Me hablaban de ese ascenso como lo más importante de la historia del Córdoba CF”.

En lo que a este fin de semana se refiere, el consejero delegado de la institución cordobesa ha incidido en que el foco “está puesto en el partido de Ponferrada”. “No queremos pensar en otra cosa”, pero la afición sí que tiene la mirada puesta más allá, sobre todo por una ilusión de la que tiene constancia el propio Córdoba CF. “Es normal y nos gusta pero dentro del club tenemos los pies en el suelo y si ganamos este partido, porque el equipo siempre sale a ganar los partidos, después del fútbol nos podrá a cada uno en nuestro sitio. Ahí ya pensaremos en lo siguiente pero la respuesta en que nos da exactamente igual. Somos el Córdoba CF y nos da exactamente igual”.

Por tanto, la entidad blanquiverde no teme a nadie e intentará seguir con la misma filosofía. “Quien venga después lo afrontaremos con la misma ilusión, con la misma humildad que hemos llegado hasta aquí, que hemos mantenido durante toda la temporada, y la única diferencia es que desde que estamos en el play off podemos mencionar la palabra ascenso, no está prohibido públicamente decirlo, y está claro que lo vamos a pelear, que lo vamos a luchar, pero pasito a pasito. Ojalá nos queden tres partidos y podamos celebrar que dentro de diez años volvemos a conmemorar otro ascenso a Segunda División”, ha culminado.