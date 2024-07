El Córdoba CF en el mercado: de lo conocido, a lo que está por conocer

El mercado sigue adelante y son muchas las negociaciones abiertas en torno al Córdoba CF, que aún tiene que alzar la voz en un salvaje periodo de fichajes donde tendrá la obligación de rearmarse para afrontar su duro reto de volver al fútbol profesional, concretamente a LaLiga Hypermotion. Bien es cierto que el plantel de Iván Ania ya cuenta con un núcleo importante del curso pasado, ya que, hasta la fecha y salvo el caso de Diarra, no ha salido ningún jugador que pertenezca a la columna vertebral elegida por el técnico cordobesista. Eso sí, es innegable que habrá que firmar piezas relevantes y que sean recursos para la titularidad dentro del equipo, ya que el nivel de exigencia va a aumantar considerablemente.

De ese núcleo duro que más minutos ha disputado esta campaña en Primera RFEF continúan Carlos Marín, Lapeña, Mati, Calderón, Albarrán, Isma Ruiz, Álex Sala, Kike Márquez, Carracedo, Adilson, Kuki Zalazar y Casas. Asimismo, aunque han tenido menos minutos a lo largo del curso, también tienen contrato en vigor tanto Adri Castellano como José Antonio Martínez, que por experiencia están llamados a ser piezas importantes en Segunda, teniendo en cuenta que todo hace indicar que partirán con las mejores sensaciones físicas.

De este modo, con 14 jugadores en nómina actualmente tras la reciente renovación (aunque sea realmente un fichaje) de Álex Sala, el club debe abrirse ya al mercado en busca de nuevos nombres. Y la situación está, como viene siendo habitual en este periodo, entre lo ya conocido y ciertos casos por descubrir. Y es que en la agenda de la comisión deportiva hay multitud de nombres, unos con pasado cordobesista y otros que recalarían en la ciudad por primera vez.

Entre los viejos conocidos destaca el caso de Alberto del Moral, que vendría a reforzar la posición de mediocentro tras la marcha de Diarra. El jugador toleadano vivió su primera campaña como futbolista profesional precisamente en la escuadra califa en la temporada 2020-21, cuyo buen rendimiento llamó la atención del Villarreal, que lo incorporó para su filial, donde ha sido una pieza clave entre Primera RFEF y Segunda División, llegando a debutar incluso con el primer equipo en la élite. El centrocampista de 23 años cumpliría los requisitos dispuestos por Monterrubio, CEO de la entidad, que ya desveló que se buscan principalmente jugadores jóvenes para aportar a medio y largo plazo.

También para aportar juventud ha sonado el caso de Xavi Sintes, joven central del Sevilla Atlético, quien también puede actuar en el centro del campo. A sus 22 años ha sido pieza fija en un filial hispalense que ha logrado el ascenso a Primera RFEF, por lo que sería un buen complemento para el centro de la zaga, además de contar con ese otro requisito que pide la comisión deportiva, que no es otro que la polivalencia. Para la defensa también ha salido el nombre del cordobés Quini, natural de Fernán Núñez y quien recientemente se ha proclamado campeón de la Conference League. El propio Monterrubio ya conoce al futbolista de su etapa en el Granada CF, aunque, según ha podido saber este periódico, de momento no ha habido contactos formales con el agente del futbolista. Eso sí, su incorporación ya se tanteó meses atrás, y no se descarta que se vuelva a intentar su fichaje.

La marcha de Tarrés también hace que se deba reforzar la portería, nuevamente con un arquero joven que traiga competencia para Marín, fijo en esa demarcación. Entre los nombres que han sonado destaca el de Ramón Vila, de 22 años y que este curso ha competido en el mismo grupo que el Córdoba CF, en las filas del Atlético Baleares.

En el lado opuesto del terreno de juego, el plantel dispone únicamente de un delantero natural, que es Antonio Casas, y la idea es firmar dos arietes más de diferentes carácteristicas, tal y como desveló Monterrubio en sala de prensa. El que a día de hoy parece mejor posicionado es el ruso Obolskiy, de 27 años y que recientemente se ha desvinculado de la UD Ibiza, donde ha competido este último año. Otro que habría despertado el interés del club es Patrick Soko, que también ha estado en el cuadro ibicenco, aunque parece que tiene otras ofertas de Segunda mejor encaminadas.