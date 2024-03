El Córdoba CF, contra todos en El Maulí

Un duelo que podría haber sido una fiesta del fútbol andaluz, pero empañado por una polémica que ha dado mucho que hablar durante toda la semana. La medida decretada por el Antequera CF de no unirse al pacto de las aficiones andaluzas para gozar todas del mismo precio impedirá que haya un desplazamiento masivo por parte de la afición del Córdoba CF a El Maulí, pero eso no impedirá que el conjunto blanquiverde esté acompañado de los suyos en Antequera. Y en este contexto, un duelo trascendental para el futuro de la competición, puesto que el Antequera, en sexta plaza, es el principal opositor a las posiciones de play off que actualmente ostentan Ibiza, Córdoba, Málaga y Recre. Y, una victoria califal supondría ya, prácticamente, sentenciar al Antequera.

Diez puntos separan al Córdoba CF de su rival de este fin de semana. Con 48 puntos sumados hasta el momento, el conjunto blanquiverde, ubicado en tercera posición, se ha afianzado de manera clara en las posiciones de promoción de ascenso a Segunda División. Pero con aún 13 partidos por disputarse, el conjunto califal no debería de distraerse y, una victoria en El Maulí, supondría mandar a las posiciones de fuera de play off a, mínimo, doce puntos de distancia. Y para lograrlo, el Córdoba CF se encomendará a su increíble dinámica: seis encuentros consecutivos sin perder, una derrota en los últimos 18 partidos, y un contundente triunfo por 4-0 la pasada semana en El Arcángel.

Aún así, no lo tendrán sencillo Iván Ania y los suyos para conocer la derrota, y más aún con la plaga de bajas que ha vuelto a asolar el campamento blanquiverde. Adri Castellano y Adrián Lapeña causarán baja de manera confirmada, el primero por lesión y el segundo por sanción. Por otro lado, Martínez y Alberto Toril serán dudas hasta última hora, puesto que el primero ha tenido molestias físicas a lo largo de toda la semana, mientras que el ariete se encuentra atendiendo un tema personal que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego. El que sí que estará disponible será Mati Barboza que, tras dar el susto en el amistoso en Montilla, podrá disputar minutos sin problema en El Maulí.

Por su parte, el Antequera sí que podrá disponer de la plena compañía de los suyos, aunque bien es cierto que la entidad antequerana fijó el duelo como Medio Día del Club. Se espera un gran ambiente en El Maulí, motivado también por la doble victoria que ha logrado el equipo en sus dos últimos duelos, ante San Fernando y Recreativo Granada. Sin embargo, lo cierto es que la irregularidad ha afectado al Antequera en estas últimas fechas, con derrotas inesperadas contra rivales como el Atlético Baleares o el Alcoyano, a priori con menos nivel que lo mostrado en un principio por los verdiblancos. Esta irregularidad se ve reflejada en sus números como local: 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas, que contrasta con su faceta como visitante, donde suma 6 victorias, 1 empate y 6 derrotas.

Y con esta racha de resultados, el Antequera buscará prorrogar su buena dinámica y vengarse de lo ocurrido en el duelo de ida, donde los de Iván Ania se impusieron con autoridad por un contundente 3-0. Para su entrenador, Javi Medina, será “un reto muy bonito”, aunque es consciente de que será “difícil”, ya que, bajo su punto de vista, el Córdoba CF es, a día de hoy, “el mejor equipo de la categoría”. Eso sí, tendrá que reconfigurar su defensa, ya que uno de sus inamovibles en el centro de la zaga, Destiny, no podrá estar en el duelo por cumplir sanción, mientras que Pol será duda por lesión.