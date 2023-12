El Córdoba CF mantiene abierto el casting para sustituir a Givova

Un entramado que sigue sin tener solución. Al menos definitiva. La problemática entre el Córdoba CF y Givova es de las más surrealistas de los últimos años en el fútbol español. Y es que, pese a que el club no ha tenido suerte últimamente con los proveedores de las equipaciones con los que ha tenido los contratos más recientes, no cabe duda que el caso de la marca italiana supera a todos con creces. La pasada campaña hubo retraso en la llegada de las equipaciones, con el impacto que eso supone para la entidad, y más aún estando en una categoría como la Primera RFEF. Sin embargo, lo de esta 2023-24 ha superado cualquier perspectiva del club blanquiverde, que comenzó el curso competitivo sin que los propios jugadores dispusieran de la indumentaria. La misma llegó tras haberse disputado los tres primeros encuentros oficiales, aunque la afición cordobesista tuvo que esperar un poco más.

En concreto, casi unos cinco meses después de la presentación de las mismas, pues fue el pasado 14 de diciembre cuando el club empezó a vender las camisetas en su tienda oficial, no sin sumar otra polémica, ya que las mismas llegaron previamente a un establecimiento del centro de la ciudad. Entre medias de todo ello ha habido un tira y afloja constante, además de un comunicado duro por parte del Córdoba CF que, ante lo visto, decidió romper definitivamente lazos con Givova. En efecto, el plantel de Iván Ania seguirá vistiendo dicha marca hasta el término del curso, aunque hace semanas que el consejo de administración se encuentra valorando nuevas ofertas de proveedores para la siguiente campaña.

Y es que en El Arcángel, pese a que resulta indispensable la venta de las equipaciones de las que disponen para que la economía del club sigue al alza, pues los beneficios de éstas van directamente para el club, lo cierto es que, más allá de eso, no se quiere saber nada de la citada marca. De hecho, aún a día de hoy hace falta material que no ha llegado, y ni se espera. Un ejemplo claro es la tercera equipación, la cual era un homenaje a Medina Azahara, y que sigue sin estar disponible en la tienda oficial (es posible que no lo esté jamás). Asimismo, también estaría pendiente de llegar el material de cara a temporada de primavera. Con todo, es innegable que ya se perdió el primer impulso de la campaña estival.

Sea como sea, no cabe duda que el Córdoba CF, pese a estar en Primera RFEF, sigue siendo una entidad atractiva para las marcas deportivas. De hecho, a tenor de esa problemática, el club ha recibido hasta ocho propuestas. De ahí, la entidad parece que ya habría descartado alguna, por lo que actualmente se está barajando un casting entre cuatro y cinco marcas, por lo que en las próximas semanas podría conocerse el nuevo proveedor oficial de los blanquiverdes para la 2024-25.