Rumbo a Primera RFEF (5): en pie, que no es poco

Ahora no sólo tiene el respaldo de las matemáticas. También cuenta esta semana con el sustento de la probabilística. No en vano, los números son fríos y resultan inexactos en realidad en situaciones como la actual. Básicamente porque entran en escena otros muchos factores. Sea como fuere, el Córdoba alcanza la última jornada de la campaña con opciones de acceder a Primera RFEF. Pero posibilidades ciertas, toda vez que se coloca a sólo un punto de la segunda plaza y las cábalas no son tan ilusorias hoy por hoy. Sobre todo en lo que compete al Sevilla Atlético, que no atraviesa precisamente su mejor momento de la temporada. Y eso que tampoco estuviera mal en relación a su juego en Tamaraceite, en un duelo que hubiera podido significar el adiós prematuro al segundo objetivo del conjunto blanquiverde.

El equipo de Germán Crespo continúa en pie, que no es poco, gracias a una goleada sorpresiva en La Línea de la Concepción. Porque aunque fuera previsible que en esta contienda la Balona estuviera lejos de su versión habitual nadie esperaba que un 0-5 fuera el tanteador final. Lo cierto es que el cuadro califal sí aprovechó en esta ocasión la oportunidad, la enésima ya, que le concedieron otros resultados. En concreto fue el que se produjo en el choque directísimo entre el Tamaraceite y el Sevilla Atlético, que deparó el mejor marcador posible dentro de que ninguno favorecía realmente a los blanquiverdes. Canarios e hispalenses igualaron y el Córdoba no sólo recortó distancia y se mantuvo en vida sino que logró depender de sí mismo en relación a la escuadra insular, a la que adelantó en la tabla. Con todo, es necesario que la perspectiva no se pierda pues de nuevo una victoria del filial de Nervión acaba con toda esperanza.

Cuatro más para Primera RFEF, el Deportivo entre ellos

Comienzan a restar pocos billetes para el viaje a Primera RFEF. Tanto es así que sólo la mitad falta por decidirse cuando falta una jornada. Bueno, según los grupos dentro de esta segunda fase. A modo aclaratorio, el II-D y el III-D todavía cuentan con más de una fecha por delante al ser impares. En cualquier caso, cuatro entidades tienen ya su plaza para la que va a ser tercera categoría la próxima temporada. Una de ellas es la gran favorita al ascenso a Segunda A, que terminó en situación comprometida tras una discreta primera fase de curso. Se trata del Deportivo, que al menos garantizó no caer una división más. Otro de los claros aspirantes al salto al fútbol profesional que quedó cortado, como se suele decir, también respiró tranquilo en este sentido. Es el Racing de Santander, que sin jugar cumplió con su segunda meta. Acompaña al Real Unión en el Grupo II-D, en el que ya no hay nada en juego excepto la honra. Por último, el Atlético Baleares también se sumó al Linense en el V-D.

El Numancia, con pie y medio en Segunda RFEF

La satisfacción tardía del Deportivo y el Racing no sólo tiene como contrapunto la aún grande incertidumbre del Córdoba. También se da una realidad delicada para otro de los equipos que descendieron de Segunda A el pasado curso, y que por ahora es el único que peligra en relación a Primera RFEF. No es otro que el Numancia, que está en realidad en circunstancias mucho más complicadas. Más que nada porque, aunque se sitúa tercero dentro del Grupo I-D, se halla a dos puntos del segundo clasificado, un Racing de Ferrol al que, eso sí, no le sirve el empate en la última jornada. Al conjunto soriano sólo le vale la victoria en el cierre del campeonato, que va a vivir como local ante el propio cuadro coruñés. Pero al tiempo ha de estar pendiente de que su rival no triunfe en su visita al Marino de Luanco, penúltimo en la tabla. Así, esta competición particular se enfrenta a una conclusión vibrante, igual que ocurre en el IV-D, si bien en este último caso son tres los equipos que luchan por una posición en la nueva división.

Los que se encuentran en cabeza…

Vista la situación, innecesario resulta señalar quién ocupa la tercera plaza hoy por hoy del Grupo II-D. Porque, en efecto, las dos plazas de Primera RFEF en este caso ya tienen dueños: el Real Unión y el Racing. Más allá de este hecho, el campeonato en el que está todo abierto es el III-D pues no sólo el tercer clasificado cuenta con opciones de acceder a la categoría creada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sino alguno más por detrás. Por cierto, que en esta pugna el Hércules tiene hasta dos duelos menos por sendos aplazamientos. Uno de ellos es el que debía disputar este fin de semana ante el Lleida. Por otro lado, el Rayo Majadahonda parece cercano al objetivo al tener una ventaja de dos puntos sobre el Villanovense. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos o coeficientes, y con señal de partidos menos en caso de ser así, entre paréntesis-…

· I-D: Deportivo (39), Racing de Ferrol (37) --- Numancia (35)

· II-D: Real Unión (1,88), Racing (1,83)

· III-D: Cornellà (1,50), Llagostera (1,45) --- Hércules (1,43, -2)

· IV-D: Linense (38), Sevilla Atlético (35) --- Córdoba (34)

· V-D: Atlético Baleares (39), Rayo Majadahonda (38) --- Villanovense (36)