El Córdoba CF ya ha ganado más que en toda la temporada pasada

Ser el líder destacado y en solitario no es sinónimo de nada. En el deporte, muchas veces, no vale más llegar a los más alto, que tener la capacidad de mantenerse. Incluso, hay que prestar atención a la forma en la que llegas, puesto que hay crecimientos exponenciales que, si no se hacen con una base sólida debajo, pueden propiciar una caída realmente dura. Eso precisamente le ocurrió al Córdoba CF la temporada pasada, ya que el equipo, como ya se sabe, pasó de ser el líder indiscutible de Primera RFEF, a quedarse al final de la temporada regular fuera de los play off y a una distancia de cinco puntos tras una horrible segunda vuelta en la que los cordobesistas, entre el 15 de enero y el 27 de mayo, tan solo ganaron dos partidos.

Un descalabro total y pocas veces visto, ya que el plantel, tras un controvertido mercado de invierno, pasó de ser el mejor a evidenciar el peor rendimiento de toda la tercera categoría nacional. Así, es muy distinto el paso que está llevando el equipo de Iván Ania en esta temporada 2023-24, que al igual que aquella plantilla que comenzó dirigiendo Germán Crespo y acabó a los mandos de Manuel Mosquera, también se ha fijado el reto del ascenso. Eso sí, con caminos diametralmente opuestos.

El actual Córdoba CF no ha pisado en ningún momento la posición de ascenso directo a lo largo de la presente campaña, lugar en el que se acostumbró a vivir el curso anterior. Es más, los cordobeses arrancaron este curso de una manera muy irregular, aunque han ido subiendo peldaños hasta ser actualmente el equipo más en forma del Grupo II y ya se fijan en su foco esa opción aún lejana de ser primeros. Pero paso a paso, para evitar posibles tropiezos inesperados.

Del dominio total a la desazón máxima la temporada pasada, al crecimiento constante y progresivo de ésta. Y aunque no se sabe si finalmente el presente proyecto alcanzará su meta, propósito único e ineludible de la entidad, lo cierto es la estadística a día de hoy ya mejora los números de toda la campaña anterior. Con 38 partidos disputados en la 2022-23, el Córdoba CF alcanzó un botín de 54 puntos con una tarjeta de catorce victorias, doce empates y otras tantas derrotas. Por tanto, con el triunfo del pasado domingo ante el Antequera, los de Ania ya han ganado más este año que en todo el anterior, puesto que disponen de quince triunfos, además de seis empates y cinco caídas, para un registro total de 51 puntos, solo cuatro menos que el año pasado. Y todo ello, por si fuera poco, en doce encuentros menos disputados.