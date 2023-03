El Córdoba CF, fuera del 'play off' tras un año y seis meses

El empate más amargo de la era de Germán Crespo en el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde regresó este domingo a El Arcángel para medirse a la AD Ceuta en un duelo de necesidad para los cordobesistas que, de hecho, comenzaron su partido viéndose fuera de los puestos de play off después de que el Celta B consiguiera ganar en la cancha de la UD Sanse. Por tanto, el triunfo era obligatorio para los blanquiverdes, y más aún recibiendo en el estadio ribereño a un cuadro norteafricano en puestos de descenso. No obstante, la pólvora se esfumó y, pese a que el cuadro califa luchó hasta el final, no pudo pasar del empate. Así, las alarmas quedan encendidas en la entidad califa, que ya se ve más vulnerable que nunca y la racha negativa sigue prologándose con solo dos triunfos en este 2023, es decir, dos victorias en diez partidos. Números muy alejados de un firme candidato al ascenso.

Las imágenes del Córdoba CF - AD Ceuta CF

El tanto de Kike Márquez sirvió, sea como sea, para añadir un punto que permite que el daño colateral sea, en cierto modo, menor, aunque es innegable la situación de necesidad de los cordobesistas, que completarán su primera semana fuera de unos puestos de play off por primera vez después de poco más de 18 meses. En concreto, 553 días habían transcurrido con el Córdoba CF situado en una de estas posiciones de privilegio. Así es, desde el inicio de la temporada 2021-22, con aquella contundente victoria frente al Xerez Deportivo (1-5) en el arranque de la Segunda RFEF, hasta el citado empate con los ceutís. Desde entonces, nunca había bajado de ahí.

Y es que los califas se mantuvieron durante toda la campaña pasada en lo más alto de la tabla, consumando un ascenso histórico, en el que obtuvieron hasta 20 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. La ilusión era máxima a orillas del Guadalquivir, y la misma se prolongó durante las primeras semanas de este curso, en el que el Córdoba CF mantuvo esa flecha hacia arriba y se colocó en solitario como líder de Primera RFEF. Sin embargo, una dinámica irregular comenzó a aflorar a finales del 2022 y la misma se extiende hasta este ecuador del mes de marzo, tras la que los califas han ido perdiendo posiciones hasta verse ya fuera de los cinco primeros.

En concreto, y a falta de cerrar la jornada, que puede ser aún más dolorosa debido al enfrentamiento entre el Deportivo de la Coruña y el Real Madrid Castilla, los de Crespo se sitúan en la sexta posición del Grupo I con 46 puntos, los mismos que el filial del Celta, que es quinto, aunque aún con un colchón sobre sus siguientes perseguidores.