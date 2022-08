El Córdoba CF, a la espera de un portero sub 23 que no venga “de relleno”

El trabajo en los despachos vuelve a acentuarse en el Córdoba CF. Como ya se sabe, de unos días a esta parte, la dirección deportiva blanquiverde ha vuelto a ponerse manos a la obra después de que se conociera la decisión de Jaylan Hankins de regresar a Gibraltar, es decir, a su país natal. El joven arquero aterrizó en el club como refuerzo del filial, entonces a las órdenes de Germán Crespo, aunque sus buenas actuaciones le han permitido ir ganando relevancia dentro de la entidad. De hecho, cabe recordar que en la pretemporada del curso anterior fue titular en varios encuentros debido a la ausencia de Felipe Ramos y Carlos Marín. Sin embargo, el buen hacer deportivo no se ha visto correspondido con una buena adaptación emocional. El propio técnico granadino admitió que ya el pasado año hizo el intento de marcharse, aunque se le convenció para que se quedara. Además, para este curso se le renovó por una temporada más y se le dio el galón de ser jugador del primer equipo como tercer guardameta.

Eso sí, nada de eso ha servido, por lo que Hankins regresará en las próximas semanas a Gibraltar. Así lo han reconocido desde el club, que ya se encuentra oteando el mercado en busca de un sustituto. El propio Juanito, durante la rueda de prensa de presentación de Carracedo, ha puntualizado que la situación surge debido a que “él (Jaylan) es el que pide salir, por un tema personal, no es porque tenga una oferta mejor, al final, simplemente es una decisión personal que deportiva”, la cual “respetamos”.

De este modo, el director deportivo cordobesista ha subrayado que lo único que se le ha pedido al gibraltareño es que “deje los tiempos necesarios para hacer el cambio de ficha porque, como sabéis, al hacer ficha sub 23 tenemos posibilidad de tener una más senior y no podríamos darle de baja hasta que tengamos el otro portero”. Asimismo, el gaditano ha recalcado que están “contentos” con la portería, “tanto con Carlos como Felipe”, aunque “somos el Córdoba y no podemos traer a nadie de relleno”.

Por tanto, en esa situación se encuentra ahora mismo la entidad. “Necesitamos un portero con ciertas garantías y que pudiera, incluso, disputarle el puesto a los dos que ya tenemos”, ha indicado Juanito, aseverando, no obstante, que el presupuesto ya “estaba cerrado” y no disponen de “mucho margen para negociar”.