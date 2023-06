El Córdoba CF y un contraste en la planificación tras un año de altibajos

Si hay algo que está claro en este nuevo Córdoba CF comandado por Antonio Fernández Monterrubio, es que poco o nada tiene que ver con lo visto con anterioridad bajo el mandato de Javier González Calvo. Tras una temporada de altibajos, con resultados deportivos diversos y que ha acabado con el equipo fuera de la pelea por el ascenso a Segunda División, el consejero delegado en funciones hasta el momento fue cesado de su puesto y ahora, con Fernández Monterrubio a la cabeza, los tiempos que está marcando la entidad blanquiverde son muy diferentes a lo visto la pasada campaña.

Primeros movimientos en el Córdoba CF: Ekaitz Jiménez se despide y Willy Ledesma, en la rampa de salida

Hace 365 días, el Córdoba CF de la temporada 2022 había sido ya uno de los más activos de la categoría. El prematuro ascenso a Primera RFEF trajo consigo una rápida reacción califal, que aprovechando el buen momento de ánimo tanto de la plantilla como de la afición, apresuró los anuncios y comenzó a moverse rápidamente en el mercado para cerrar su plantilla de cara a esta pasada temporada 2022-23. El primer anuncio en darse tras el último partido fue la renovación de Dragisa Gudelj por una temporada más, anunciado el 11 de mayo. Ese mismo día, además, se confirmó también la ampliación del contrato de Carlos Marín. Serían los dos primeros -y únicos- movimientos antes de la campaña de abonos.

Tan solo un día después, el 12 de mayo, se anunció la campaña de abonos del Córdoba CF en Primera RFEF. Los números fueron buenos, y, durante dos semanas, el club se centró en esa materia. En el plano deportivo, habría que esperar hasta el 1 de junio para conocer el primer fichaje de la entidad para la nueva temporada: José Calderón. Apenas una semana después, el 7 de junio, se conocería la rescisión de Luismi Redondo, y, tras un día, se confirmaría la llegada de Christian Carracedo al club blanquiverde. El ritmo de anuncios no cesaría, y el 9 de junio se confirmaría también la renovación de Antonio Casas, cerrando así los puntales del equipo en el ámbito de ampliaciones de contrato.

Tras ello, tocaría centrar las miradas en el Córdoba B, que también tendría un gran movimiento entorno a los fichajes. Tras confirmar la situación de la plantilla del filial a mitad de junio, pronto se conocerían las incorporaciones de Aitor Brito, Adrián Turmo, Adrián Ruiz y Álex Fernández. Mientras tanto, entre anuncios del equipo dirigido por Diego Caro, llegaría la rescisión del contrato de Toni Arranz, el fichaje de Ramón Bueno, y la confirmación de los equipos que compondrían los dos grupos en los que se dividiría la Primera RFEF. Estos tres anuncios tendrían lugar el 20 de junio de 2022.

Del todo en 2022, a la nada en 2023

Sin embargo, volviendo ahora al 2023, lo cierto es que, hasta el momento, el Córdoba CF aún no ha hecho ningún anuncio en lo relativo a la composición, tanto de la primera plantilla como del filial, de cara a la próxima temporada. Todo parece parado en el ámbito de las incorporaciones, y, de hecho, aún no se ha hecho oficial la llegada de Adri Castellano, pese a que ha sido confirmada por el propio jugador. Todo queda supeditado a la contratación de un técnico que parece no llegar nunca, y que está haciendo que los tiempos impuestos desde El Arcángel para la confección de la la plantilla estén empezando a desesperar a una afición deseosa de noticias.

Y es que, por no anunciar, aún no se ha ni despedido a los jugadores que acaban cesión y que volverán con sus respectivos equipos el próximo 30 de junio: Jorge Moreno, Armando Shashoua, Marco Camus y Juan Villar. Por otro lado, Ramón Bueno volverá a la disciplina blanquiverde, pero tampoco ha sido confirmado por el club, al igual que aún no se sabe qué ocurrirá con la terna de jugadores que acaban contrato: Felipe Ramos, Pablo Picón, José Ruiz, Dragisa Gudelj, Carlos Puga, José Alonso, Alberto Jiménez, Antonio Caballero, Javi Flores, Miguel de las Cuevas y Willy Ledesma.

¡Agur! Muchas gracias por tu esfuerzo. Suerte en tus nuevos retos 💪 https://t.co/F3KmKmcvBl — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 20 de junio de 2023

El único atisbo de confirmación oficial por parte del club blanquiverde ha sido el comunicado publicado en la noche del martes por el propio Ekaitz Jiménez. El club, aún mudo al respecto, no publicó nada en sus redes sociales ni en sus canales oficiales de difusión previo al mencionado comunicado. Sin embargo, el lateral zurdo vasco sí que anunció en su cuenta de Instagram que no renovaría su contrato con el club ya que desde la entidad no se le había ofrecido dicha renovación. Así, el primer movimiento de la plantilla llega, pero en forma de salida y sin ser anunciado de manera oficial por el Córdoba CF, más allá de una breve despedida desde la cuenta oficial de Twitter del club.