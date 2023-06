Primeros movimientos en el Córdoba CF: Ekaitz Jiménez se despide y Willy Ledesma, en la rampa de salida

Los primeros movimientos se suceden en el Córdoba CF y no son precisamente muy halagüeños para el entorno califal. La afición del conjunto blanquiverde esperaba, cuanto antes, las primeras incorporaciones para volver a estar ilusionados después de una temporada donde los resultados deportivos no han sido ni mucho menos los esperados, pero lo primero en llegar, finalmente, han sido las no continuidades de dos jugadores muy queridos por la hinchada. Por un lado, Ekaitz Jiménez se ha despedido de la entidad califal mediante una publicación en sus propias redes sociales, mientras que todo apunta a que Willy Ledesma tampoco renovará y ya, incluso, tendría su próximo destino asegurado.

Por un lado y tras dos años defendiendo la elástica blanquiverde, el lateral vasco no continuará defendiendo el escudo del Córdoba CF después de sentirse “muy orgulloso” de haber podido jugar en “el equipo de una ciudad que me ha inspirado y motivado cada día”, explica Ekaitz Jiménez en un comunicado expuesto en sus redes sociales. “Siento que nuestros caminos se separan antes de lo que me hubiese gustado. Después de un último año tan complicado en lo deportivo y en lo personal, me sentía con fuerzas y capacitado para volver a ayudar al club a donde tiene que estar, pero me voy con la conciencia tranquila porque siempre he dado el 200% por encima de todo”, afirma el exjugador del conjunto blanquiverde.

Entretanto, esta baja ya es oficiosa debido al escrito del propio futbolista, pero hay una más que se ha sucedido en las próximas horas y que también está cerca de ser realidad. De hecho, ElDíadeCórdoba ha adelantado que Willy Ledesma tampoco renovará con el Córdoba CF y que, incluso, tiene ya su destino más que asegurado: el Lugo, recién descendido de Segunda División. Por su parte, CORDÓPOLIS se ha puesto en contacto con la entidad blanquiverde y su respuesta ha sido clara: “los dos jugadores son del club hasta el 30 de junio”. Aun así, los movimientos de la dirección deportiva están claros y estos han sido los primeros movimientos del mercado veraniego.