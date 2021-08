Una esperanza atrás: Bernardo Cruz retoma el trabajo grupal

Aún es pronto para tomarlo con plena satisfacción. Lo cierto es que supone una noticia muy positiva dentro de un panorama complejo. Básicamente porque la defensa cuenta con notorios problemas de cara al inicio de la campaña 2021-22. En dicha parcela es constante el quebradero de cabeza durante la pretemporada, que ya toca a su fin, por culpa de los problemas físicos. Tanto es así que el Córdoba viene de disputar un duelo con sólo un central, acompañado éste por un mediocentro. Dicha escena es la vivida el pasado miércoles ante el Recreativo Granada con Toni Arranz como pareja de José Alonso. Pero este viernes se da una novedad importante y que invita, aunque sea ligeramente, al optimismo. Se trata del regreso pleno a los entrenamientos de uno de los zagueros con dolencias, Bernardo Cruz.

La situación del cordobés es inesperada en base a la lesión que sufría. Al tiempo es el alivio que necesitaba el técnico del conjunto blanquiverde, Germán Crespo, dada la coyuntura. El caso es que el canterano ha retomado este viernes el trabajo en grupo después de unos días de actividad en carrera. Y no ha sido de forma puntual para una determinada práctica sino para la sesión completa, en la que incluso ha participado en un partidillo a dimensiones reducidas según ha precisado Diario Córdoba. Por tanto, el entrenador del cuadro califal encuentra una esperanza atrás ante el próximo comienzo del campeonato de liga, que encaraba con Bernardo Cruz casi descartado al igual que con José Cruz como seria duda y Ricardo Visus con molestias y una sanción del curso anterior a sus espaldas.

Con todo, no queda otra que esperar para confirmar si la evolución del futbolista es tan favorable como lo ha parecido en esta ocasión. También ha de resaltarse que Germán Crespo no está dispuesto a forzar el retorno a rendimiento máximo de ningún jugador, una premisa que ha reiterado durante la pretemporada. Porque más vale atravesar un breve período de apuro en este sentido que toparse con un problema mayor. De vuelta a la situación de Bernardo Cruz, el domingo se da una oportunidad de saber si tiene opción de abrir la campaña como efectivo disponible o no. Entonces, el Córdoba mide sus fuerzas con el Pozoblanco en el último partido de preparación (19:30). El choque aparece en agenda con motivo del trigésimo séptimo Trofeo Ciudad de Pozoblanco. Si el central goza de minutos, el optimismo puede ir a más. Pero con cautela.

El zaguero ha estado la mayor parte de la pretemporada fuera de escena a causa de una pequeña rotura en la zona ligamentosa de una de sus rodillas. Dicha dolencia la confirmó el propio entrenador el 13 de agosto, tiempo después de que el jugador no pudiera continuar con la actividad normal del cuadro califal por culpa de un golpe en el encuentro ante el Marbella. En ese duelo, Bernardo Cruz tuvo que retirarse tras una pausa de hidratación. De confirmarse su retorno, el Córdoba vería solventados sus problemas en defensa de cara a la primera jornada del campeonato de liga. Para ésta no preveía el cuerpo técnico que pudiera estar el canterano, ya que se estimó en dos semanas, aproximadamente y como mínimo, su alta. Es decir, por cerrar el círculo, el defensa ha adelantado plazos.