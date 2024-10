El Córdoba CF acelera la adaptación de El Arcángel al fútbol profesional

Uno de los principales debe de este Córdoba CF es la adaptación de las instalaciones deportivas al fútbol profesional, sobre todo cinco años después de su descenso a Segunda División B -es decir, la actual Primera RFEF-. Este está siendo un arduo trabajo para una entidad blanquiverde que tiene la obligación de modificar, en gran parte, El Arcángel para cumplir los requisitos que pide LaLiga. Sin embargo, Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club, ha comparecido ante los medios de comunicación a los pies del Centro de Recepción de Visitantes con motivo de la presentación del encuentro de una selección española que ha obligado a la institución a actuar con más rapidez en este tema.

Y es que el encuentro que España disputará ante Serbia en El Arcángel el próximo 15 de octubre ha obligado a que el Córdoba CF haya acelerado unas reformas que estaban previstas a lo largo de la pretemporada. “Hemos puesto el estadio y no está siendo fácil. Tengo que agradecer a todos los empleados del club por las palizas que se están dando de trabajar para adecuar el estadio en tan poco tiempo tanto para la normativa de LaLiga como la de la UEFA, que en algunos casos coincide, y, en otros, pues no”, ha explicado un Monterrubio que, a su vez, ha añadido que la entidad está realizando un “esfuerzo bastante importante” para llegar al día 15 “con todo listo y todo preparado”.

Una reforma que aún no tiene una cuantificación económica todavía, pero ha habido actuaciones prácticamente en todas las áreas, con especial énfasis en el tema eléctrico. “Ha sido lo más complicado y costoso. Todo ello ha sido un paso hacia donde tenemos que llegar el año que viene, porque tenemos que cambiar toda la iluminación del estadio, pasar a LED y tenemos que cambiar también el sistema de riego. Es uno de los requisitos de LaLiga, aunque por las fechas que teníamos era imposible cambiarlo antes porque supone levantar completamente el césped”.

Park Bench y un silencio institucional

Como era de esperar, Monterrubio ha tenido que hablar sobre la adquisición del paquete accionarial del Córdoba CF por parte de Park Bench y el CEO ha tratado de evitar este tema. “Esto toca a la propiedad y está fuera de mis competencias. Era una operación de la que estaba informada, que lleva varios meses tratándose y que se hizo hace algún tiempo. La propiedad decidió comunicarla hace una semana y poco puedo comentar”, aunque el dirigente ha negado que esto haya influido en el mercado veraniego. “El BigData es una herramienta que ya utilizábamos antes. Nosotros vamos a tener un apoyo quizás ahora más importante, pero no va a afectar a la forma de gestión ni a la toma de decisiones”, aunque sí confirma que miembros de la empresa norteamericana entrarán en el Consejo de Administración de la entidad.

Por otro lado, el CEO del Córdoba CF también ha tratado la actualidad deportiva y se muestra “tranquilo” a pesar de la última victoria. “Ni éramos tan malos después de Huesca ni somos tan buenos después del otro día. Es una carrera de fondo. Tenemos un equipo joven y sabemos que en algunos momentos nos puede penalizar, pero entendemos que la balanza será positiva al final. Entiendo que el rendimiento fuera de casa pueda generar un poco de ruido, pero hemos hecho méritos para tener algunos puntos más. Sin embargo, en el fútbol gana quien hace los goles, no el que juega bien”.

Asimismo, Monterrubio ha adelantado que existen movimientos en marcha para tratar de renovar, por ejemplo, a Antonio Casas, aunque no ha trascendido nombres concretos. “Estamos haciendo cosas y no estamos parados. Conocemos perfectamente a todos los jugadores que tenemos”, ha explicado un CEO que también ha confirmado que, por el momento, el escudo del Córdoba CF no aparecerá en la camiseta del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. “Tenemos que hablar porque con el control económico nos cuesta distraer recursos a otras áreas. Me gustaría ir de la mano, pero tenemos que sentarnos para ver cuál sería la forma”, ha concluido.