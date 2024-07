La competencia necesaria para la banda derecha del Córdoba CF

Una posición en la que el curso pasado estuvo vacía en gran parte debido a las pocas posibilidades que había en el mercado veraniego. Y es que el Córdoba CF sabía que Carracedo era uno de los mejores extremos derechos de la categoría, por lo que tenía que buscar un sustituto joven, sin apenas experiencia en Primera RFEF para darle el oxígeno necesario a un jugador catalán que, finalmente, tuvo que agarrar el puesto en el once titular y tuvo la obligación de no soltarlo hasta, como poco, la ventana invernal que llegó la cesión de un Álvaro Leiva que no terminó de cuajar.

Gracias a esto, Cristian Carracedo disputó todos los partidos de la temporada como titular a excepción de uno, por lo que la acumulación de minutos le pasó mucha factura. Por tanto, la comisión deportiva del Córdoba CF trató de paliar este déficit muy alto en la posición del extremo derecho, y eso ha hecho que buscase un perfil que pudiese jugar en las tres posiciones del ataque, menos del ariete, encontrando un jugador que era muy cotizado dentro de LaLiga Hypermotion por varios equipos que, a priori, deberían estar en la zona noble de la clasificación.

Y es que la llegada de Jacobo González le hace dar un paso al frente en la planificación de su plantilla al Córdoba CF. El jugador madrileño fue presentado por el propio club blanquiverde como “habilidoso mediapunta” según el comunicado oficial, pero lo que es cierto es que puede jugar por todas las zonas del ataque, siendo su demarcación confort y en la que ha podido estar más cómodo durante la pasada temporada en el Alcorcón la del extremo derecho, supliendo así el déficit que se ha mencionado anteriormente de la competencia con Carracedo.

Aun así y si Iván Ania, que ya lo conoce de su etapa en el Villanovense que lo tuvo en su plantel, decide que lo prefiere de mediapunta, tendría en esa demarcación a dos jugadores como son Jacobo González y Kuki Zalazar que podrían ejercer cuando así lo quisiera por el extremo derecho. La polivalencia que ya sirvió para la temporada del ascenso a Primera RFEF podría ser una pieza clave en la vuelta del Córdoba CF a Segunda División, aunque, de momento, es una incertidumbre hasta ver los partidos de pretemporada y cómo se va desarrollando el resto del mercado.