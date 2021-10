Coleccionismo con un Córdoba galáctico

Segunda edición de la Feria del Coleccionismo y Frikismo en Córdoba, y segundo éxito rotundo. El salón Mezquita del Hotel Córdoba Center acogía en esta ocasión la exposición, tras hacerlo en la primera ocasión en el Hotel Alfaros, y cientos de personas se acercaron para presenciar y disfrutar de colecciones de todo tipo. Hasta quince expositores se dieron cita en el interior del hotel, con puestos que contenían todo tipo de reliquias para coleccionistas y nostálgicos. La Legión 501 ‘Spanish Garrison’ hizo las delicias de todos los amantes de La Guerra de las Galaxias, con un pequeño desfile en los pasillos interiores del hotel, además de ofrecer fotos a todos los que así lo pidiesen.

No obstante, una de las mezclas más curiosas que se pudo observar fue la de los veteranos del Córdoba CF posando para la fotografía con dos Stormtroopers de la mítica saga creada por George Lucas. Ambos grupos compartieron espacio en la entrada de la exposición, que mantuvo una buena afluencia de público durante toda la jornada dominical. Jóvenes y mayores disfrutaron de todo tipo de artículos, con cromos deportivos de todas las temporadas imaginables, nancys y muñecas antiguas, monedas y billetes, coches en miniatura, tebeos y cómics, entre otros miles de productos más. En declaraciones a CORDÓPOLIS, Juan Antonio Cañadas, organizador del evento, afirmó que “Córdoba ha respondido muy bien”, y catalogó de “un nuevo éxito” esta segunda edición. “Yo soy un enamorado de Córdoba, y lo que quiero es promocionar mi ciudad e intentar dar otro aliciente para que Córdoba se vea en el mundo”, subrayó Cañadas, que también reconoció que se emocionó al ver a la Legión 501 con los veteranos del Córdoba. “Quiero intentar volver a hacerlo a primeros de diciembre, para que la gente pueda venir en navidades y pueda disfrutar de este evento”, sentenció Cañadas.

Los veteranos cordobesistas, uno de los mayores reclamos

Manuel Garrido, Juan Verdugo, Manolo López, Rafael Jaén Cone, Paco Varo e incluso Miguel Reina. Grandes nombres de la historia blanquiverde hicieron acto de presencia en la feria, colmando de ilusión a los aficionados con firmas de cromos, revistas y libretas. Tanto jóvenes como otros no tan jóvenes se acercaron al stand organizado en la puerta del salón Mezquita. También hubo tiempo de hablar del gran inicio liguero cosechado por el Córdoba, del que Garrido, actual presidente de la Asociación de Veteranos, puntualizó que “es una satisfacción ver este inicio porque indica que el trabajo es positivo y ojalá sigamos teniendo estos resultados para seguir estando donde tenemos que estar, en el ascenso”. También, como antiguo futbolista, recordó que “el buen ambiente en el vestuario es fundamental”, así como también ayuda “la estabilidad fuera de los terrenos de juego”. “Esto para nosotros es muy importante. Al final nosotros llevamos muchos años fuera del fútbol, y es muy satisfactorio ver que te recuerdan y que sepan que estuviste aquí en el primer equipo”, detalló.

Por otro lado, otra leyenda cordobesista como Paco Varo, en la línea de lo afirmado por Garrido, admitió que “el Córdoba ha empezado muy bien y esperamos que todo vaya como actualmente”. También habló sobre todo lo extradeportivo que ha rodeado al conjunto blanquiverde en los últimos años, de lo que reconoció que “nunca había vivido lo que hemos vivido estos últimos años en el Córdoba” y que al final “perjudica al club en todos los sentidos. La estabilidad es fundamental, y que el Córdoba, la directiva y todos vayan en un mismo rumbo”. Pese al buen momento que atraviesa el equipo, que aún no conoce la derrota en liga, el ex defensa, consciente de la categoría, incidió en que “cualquier equipo te puede sorprender” por lo que “hay que darlo todo desde el principio, estar muy atento e ir a por todas”, aunque con la retirada de las restricciones y la posible afluencia de público masiva en El Arcángel cree que “el Córdoba va a ganar mucho”, porque “el año pasado no había aficionados ni ese ambiente de fútbol” en las gradas. Por último, también se mostró agradecido por la invitación y por la aceptación del público que se acercó al stand. “Se te pone la piel de gallina. Te gusta que te recuerden y eso es una cosa que viene muy bien”, explicó Varo, dejando claro que la historia debe de ser uno de los pilares fundamentales para construir el Córdoba del futuro.

Grandes historias y grandes recuerdos vividos y por vivir en los cientos de personas que se acercaron a la feria. Dio igual la edad, las aficiones o los gustos, puesto que la Sala Mezquita del Hotel Córdoba Center se convirtió durante todo el domingo en un foco de ilusión y de disfrute para muchos cordobeses -y también foráneos que se acercaron a la ciudad- que convivieron y compartieron una jornada de memorias. Un nuevo aliciente más parece haber surgido en Córdoba, y parece que ha llegado para quedarse. En este caso en clave blanquiverde, en una feria del coleccionismo que ya mira a diciembre.