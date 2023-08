Más cerca del objetivo: el Córdoba CF supera los 12.000 abonados

La masa blanquiverde sigue creciendo. No cesa el ritmo de renovaciones y nuevas altas en el Córdoba CF, que poco a poco se va acercando a ese escalón de los 13.000 abonados, marcado como gran reto social de la entidad para esta temporada 2023-24. Y pese a que las noticias caen a cuentagotas y aún quedan, al menos, un par de fichajes por realizar, la hinchada cordobesista no falla. Este mismo jueves, el club ha notificado que ya se han superado los 12.000 socios, por lo que quedan menos un millar de carnets para alcanzar dicha cifra, que igualaría lo de la campaña anterior, por lo que no se descarta superar, incluso, ese número. No obstante, para ello primero hay que llegar, y de momento, el conjunto cordobesista va por el buen camino.

Alberto Toril: "Prometo darlo todo siempre en el campo"

Más

Y es que se sigue confirmando que el peso social presente en el Grupo II de la Primera RFEF es significativamente superior al del Grupo I, donde sobresale únicamente el Deportivo de la Coruña. Y sin duda, el Córdoba CF es uno de los más destacados, pues ya con más de 12.000 socios se sitúa cerca del podio de la categoría, que lidera el propio cuadro gallego con 21.133, seguido del Málaga CF con 14.200 y el Castellón con 13.183, siendo -eso sí- éste el límite para los valencianos. Por tanto, a los cordobesistas les correspondería el cuarto lugar, aunque ciertamente igualados con el Recreativo de Huelva, que también superó los 12.000.

No cabe duda que El Arcángel volverá a ser un verdadero fortín para los de Iván Ania. Y la cifra, a buen seguro, continuará creciendo en los próximos días. Es más, no es descartable la posibilidad de superar, incluso, al cuadro castellonense, teniendo en cuenta que éstos ya no tienen más posibilidad de progreso.

📊 Número de abonados de 3 principales categorías nacionales.



➯ @RealZaragoza [2ª División] es el 8º club con más abonados



➯ @RCDeportivo [1ª RFEF] es el 10º club con más abonados



➯ 6 clubes de #LaLigaHypermotion se cuelan en el #top20 pic.twitter.com/YwEUEPAxQz — GRADA B pro (@GradaBpro) August 17, 2023

Así las cosas, un dato significativo y sobresaliente, y que mete al Córdoba CF de lleno en el top 30 de equipos con más abonados contando todos los clubes de las tres principales categorías del fútbol español, según los datos publicados por el perfil @GradaBpro. Es más, los califas ya estarían por delante de clubes de Primera como el Girona o de Segunda División como el Albacete o el Racing de Santander.