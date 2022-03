Carlos Marín: “Lo importante para mí es conseguir el ascenso”

Una auténtica sorpresa. El fichaje de Carlos Marín a lo largo del mercado veraniego era una apuesta de la dirección deportiva en busca de hacer la competencia a Felipe Ramos, guardameta que disputó el play off de ascenso a Segunda División con el San Sebastián de los Reyes y cosechando un nivel impresionante. De hecho, este último arquero comenzó la temporada siendo titular, pero el profesional almeriense se ha ganado a pulso un puesto en el once titular merced a sus actuaciones, convirtiéndose así en crucial para conseguir, por ejemplo, la victoria frente al Antequera el pasado domingo en El Maulí. Gracias a esto, el propio jugador ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Arcángel y ha confirmado que han comenzado los trámites para su renovación.

Primeramente, el guardameta almeriense ha recalcado la importancia que tenía conseguir la victoria frente al Antequera, ya que “son tres puntos de oro” que acerca al Córdoba CF al objetivo, aunque la tónica negativa la deja el horario del próximo partido intersemanal que tendrá el cuadro blanquiverde ante el Tamaraceite. “Perjudica a nuestros aficionados. El club está intentando llenar el estadio lo antes posible y tenemos la suerte de estar en un club con bastantes aficionados. Es una pena para nuestros aficionados, pero intentaremos sacar la victoria que es lo que cuenta”. Por otro lado, el propio Carlos Marín ha manifestado sus ganas de ampliar su vínculo con la entidad blanquiverde e incluso ha confirmado que esos contactos ya han comenzado con sus representantes, aunque antepone los intereses colectivos a los individuales. “Para mi lo más importante es conseguir el ascenso y si se da la circunstancia de renovar aquí pues estaría muy contento”

Entretanto, el próximo rival del Córdoba CF es el San Roque de Lepe y el arquero blanquiverde conoce a la perfección a este rival a expensas de que Germán Crespo realice su trabajo de análisis. “Es un buen equipo. Tengo bastantes ex compañeros allí y nosotros no subestimamos a ningún rival. Nosotros tenemos que jugar nuestras cartas y tenemos muchas ganas de conseguir el objetivo”. “Nané que he coincidido con el Betis, Chuma también... Son jugadores de calidad, que nos van a plantear un partido complicado y todavía no nos ha dado tiempo en entrenar cómo le vamos a hacer daño. Queremos jugar nuestras cartas y sacar los tres puntos”, añade un Carlos Marín que, para terminar, ha hablado sobre la calima que afecta a gran parte de la sociedad española. “En el campo no lo hemos notado, pero sí en nuestra vida. El césped estaba bien y no hemos notado nada más de ello”, culmina.