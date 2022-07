Calderón: “El Córdoba CF puede luchar por el ascenso”

Uno de los once futbolistas que aparece en ese famoso parte médico que ha ofrecido durante la mañana del miércoles el club blanquiverde. José Manuel Calderón llegó al Córdoba CF como primer fichaje de este ilusionante mercado estival y tenía el objetivo de hacerle competencia a Ekaitz Jiménez en el carril zurdo, siendo este una de las revelaciones de la pasada temporada en la entidad califal. Aun así, el joven lateral izquierdo quiere ganarse un puesto en el once titular de Germán Crespo y así ha sido presentado como nuevo jugador del primer equipo cordobesista con esta intención.

Primeramente, el secretario técnico del Córdoba CF, Raúl Cámara, ha definido a Calderón como un jugador “polivalente, que puede hacer la posición de lateral y extremo”. “Lateral joven, con recorrido con gran capacidad aeróbica. Nos puede dar mucho en el lateral izquierdo. Sus condiciones físicas y técnicas se adaptan al estilo del míster. Tiene una oportunidad muy buena este año y esperemos que la aproveche. Toda la suerte del mundo a José”. Por su parte, el propio futbolista presentado se ha mostrado con mucha ambición y más aún tras las buenas sensaciones en su debut. “Con ganas de empezar a jugar. Con el Almería tuve minutos, buenas sensaciones y poco a poco entrando en el equipo. Tengo muchas ganas e ilusión”.

El exjugador del Betis Deportivo y San Fernando ha detallado su polivalencia para el esquema de Germán Crespo y ha afirmado que ha llegado a la entidad blanquiverde gracias al buen trabajo que se está haciendo a nivel deportivo. “La motivación que he tenido para venir es por el equipo que está formando, la proyección que tiene el club y como conozco a Juanito también me ha tirado un poco”, ha añadido un Calderón que resalta el grado de dureza de la Primera RFEF. “Se puede perder y ganar en cualquier campo. Con el equipo que el Córdoba CF ha formado este año podemos estar arriba y luchar por el ascenso”.

Por otro lado, José Alonso, Ekaitz Jiménez, José Cruz, Gudelj, Willy Ledesma, Jaylan, Adrián Fuentes, Miguel de las Cuevas, Álex Bernal, Carlos Dorado y el propio Calderón han sido los jugadores que han aparecidos en el parte médico ofrecido por la entidad blanquiverde a lo largo de la mañana del miércoles. El futbolista sevillano, al ser preguntado por su lesión, ha remarcado que ha tenido buenas sensaciones en los últimos entrenamientos, aunque este contratiempo físico venía ocurriendo con anterioridad. “Vine con una lesión de San Fernando y me estoy recuperando poco a poco. A nivel físico muy bien”. “Creía que me iba a molestar más, pero la verdad que estoy muy bien y con muchas ganas de seguir”

Raúl Cámara y su labor de investigación

Tras la comparecencia de Calderón, el secretario técnico del Córdoba CF ha explicado que está en continuas conversaciones con Juanito sobre la situación de sus rivales en este mercado estival. “Juan y yo hablamos mucho y estamos al día de las incorporaciones de nuestros rivales. Hay muchos equipos que tienen que reforzarse mucho más y hemos visto que hay más poderío económico en el otro grupo. Muchos equipos de nuestro grupo como el Alcorcón están haciendo las cosas muy bien y hay muchos que están esperando a los descartes de Segunda División. Va a ser una categoría dura, pero nosotros hemos hecho el trabajo rápido y a ver si podemos empezar bien, que es lo más importante”.

Por otro lado, Raúl Cámara también ha asegurado que el club blanquiverde tiene varios planes preparados en el caso de que algún jugador salga del Córdoba CF, aunque, de momento, se descarta. “Es nuestro trabajo e intentar ser profesionales. No estamos en negociaciones por las fichas y es obvio, pero nuestro trabajo es estar preparados porque en el fútbol puede ocurrir cualquier cosa. No te voy a contar cómo podemos estar, pero tenemos que anticiparnos. Ojalá no suceda nada porque será bueno, pero si ocurre pues estaremos preparados”, culmina.