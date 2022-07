Youssouf Diarra: “Me gusta ser un jugador con libertad”

Un futbolista que podría dar un salto de calidad increíble de demostrar su potencial vistiendo la zamarra cordobesa. Youssouf Diarra ha sido presentado como nuevo jugador del Córdoba CF en el Estadio El Arcángel -curioso con toda la polémica existente, todo sea dicho- y la dirección deportiva al completo ya ha manifestado que esta incorporación puede marcar la diferencia en el debut de la entidad blanquiverde en la nueva Primera RFEF. En su comparecencia, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha explicado que es un profesional que “puede jugar en tres posiciones del centro del campo diferentes”, por lo que le da muchas opciones a Germán Crespo para la próxima temporada.

Aun así, la llegada del jugador de Mali no ha sido del todo fácil por varios contratiempos extradeportivos con su club de procedencia, el Athletic Club de Bilbao. “En principio ha sido una negociación larga porque teníamos que esperar a las elecciones y se demoró un poco, pero había un acuerdo de palabra entre las dos partes y puede ser un jugador diferencial para el Córdoba CF”, añade un Juanito que se muestra “contento” por tener a un jugador “de esta calidad”. “En condiciones normales hemos realizado un fichaje de garantías. Teníamos a Flores y a Bernal en su posición y a Bueno de ancla. Diarra puede ser un 8 diferente, que puede hacer recorrido. También observamos en el pasado que tenía facilidad de hacer goles. Le damos la enhorabuena por su fichaje porque no va a decepcionar a nadie”.

Por su parte, el propio futbolista admitió en sus primeras declaraciones como jugador del Córdoba CF que puede jugar “de 6, 8 y 10”, pero que lo hará donde le “ponga el míster para ayudar al equipo”. “Me gusta ser un jugador con libertad dentro del campo y la posición de 8 es la que más me gusta”, explica un Diarra que se decantó por el Córdoba CF gracias al interés mostrado por la dirección deportiva y recalca tanto el buen ambiente como las lecciones de Germán Crespo hasta el momento. “Va todo muy bien. Me intento adaptar a lo que quiere el míster y cada vez estoy entendiendo mejor los conceptos y lo que realmente quiere”. “Todavía queda mucho. Con los compañeros muy bien, me han ayudado mucho y tanto Juanito como su equipo me han mostrado mucha amabilidad y de momento todo muy bien”, culmina.