Álex Sala: “El equipo sabe cómo hacerle daño al Recre”

Todo pasa por vencer cada fin de semana en busca de mantener la dinámica acaecida en los últimos cuatro encuentros disputados, donde los resultados positivos han llegado acompañados de buen juego en varias facetas. El Córdoba CF afronta un pequeño Tourmalet -como buena referencia ciclista- después del duelo aplazado ante el Atlético Sanluqueño, ya que se enfrentará a Recreativo de Huelva y Málaga CF. Unos rivales duros que también supondrán un punto de inflexión para un conjunto blanquiverde que puede dar un golpe encima de la mesa para tratar de asentarse en la zona play off.

Y eso tratarán los chicos dirigidos por Iván Ania que ya está preparando su encuentro ante el conjunto onubense y así lo ha refrendado Álex Sala a los medios de comunicación oficial del Córdoba CF. “El grupo está motivado. Estamos animados de volver a jugar en casa con nuestra afición. Es verdad que no hemos competido esta semana, pero durante la semana hemos intentado hacerlo lo mas real posible como si hubiéramos tenido partido, y nada, afrontamos el partido con muchas ganas y buscamos los tres puntos como cada partido en casa”, ha apuntado un centrocampista catalán que llega después de la quinta amarilla vista ante el Algeciras. “He parado la semana de sanción, luego esta semana que no hemos jugado, pero bueno, el día a día ha sido igual que cada semana, y nada, con las máximas ganas de hacerlo lo mejor posible y de ayudar al equipo donde me toque”.

Por su parte, Sala ha aseverado que será “un partido complicado”, aunque como los de esta categoría y ha recalcado su felicidad en la actualidad. “Yo creo que cada uno tenemos nuestras armas, pero yo creo que el equipo sabe bien como poder hacer daño al Recre y al final pues lo afrontamos con la ayuda de la afición y dentro del vestuario pues como un partido para sumar tres puntos. Estoy muy feliz aquí y también sumando bastantes minutos que es importante y te da esa confianza. Pues a seguir ayudando al equipo y ya te digo, entre todos a conseguir el objetivo del club que es lo más importante”, ha culminado.