Álex López: un ilusionante debut en la banda izquierda del Córdoba CF

Un debut soñado tras ocho años perteneciendo a la cantera del Córdoba CF. El joven jugador de Montemayor, Álex López, vio como uno de sus sueños se hacían realidad el pasado fin de semana en el duelo que enfrentaba a la escuadra blanquiverde con la AD Ceuta FC. Corría el minuto 85 de partido cuando Iván Ania dio entrada al juvenil en el extremo zurdo, sustituyendo a Carracedo. Esos cinco minutos, y los diecisiete que hubo de añadido, sirvieron como carta de presentación para un jugador que, en la rueda de prensa posterior al duelo, se ganó las alabanzas de Iván Ania.

López relató sus emociones en una entrevista ofrecida al club tras cumplir su sueño de debutar en el primer equipo. “La verdad es que el 12 de noviembre fue un día bastante bonito porque fue cuando debuté. Es una experiencia increíble. Ya son ocho años lo que llevo y, desde alevín, tenía este sueño de debutar en el primer equipo”, expresó el joven talento. También destacó la importancia de seguir trabajando y escuchar a los jugadores más experimentados. “Lo que toca es seguir, trabajar y escuchar a los grandes. Ellos intentan ayudarme porque quieras o no tienen más experiencia y saben cómo se trata esto. Están siempre a nuestra disposición y nos ayudan siempre”, afirmó.

Al describir el momento de su debut, el jugador de Montemayor compartió sus sentimientos. “Es un momento que te quedas en shock porque al principio te pones muy nervioso, pero luego te tranquilizas y eres tú”, reveló. Además, agradeció el apoyo de sus compañeros, quienes le aconsejaron mantener la calma y ser atrevido en el campo. “Los compañeros me dijeron que estuviera tranquilo, que me iba a salir genial, y que fuese atrevido y descarado”, añadió.

Tras esos minutos, el jugador recibió numerosos mensajes de apoyo, especialmente de su pueblo natal, Montemayor, y sus alrededores. “Me llegaron un montón de mensajes y sobre todo de mi pueblo, de Montemayor, y alrededores. Muy contento porque siempre me muestran su apoyo”, compartió el joven talento.

Un jugador polivalente aún en pleno crecimiento

Desde sus primeros años en el fútbol, Álex López se destacó por su polivalencia en el campo. “Desde chico he sido polivalente porque he jugado tanto en la defensa como en el ataque, aunque a mí me gusta más atacar, pero me adapto a todo”, señaló.

Además de su carrera en el fútbol, el joven canterano blanquiverde también reveló detalles de su vida fuera del campo. “Como todo chaval de 18 años, la mayoría está estudiando, y yo estoy haciendo un ciclo superior de deporte, y también es por la mañana, por lo que intento ir el día de descanso de entrenamientos. Estudio algo por la tarde. El carnet de coche hace poco aprobé el teórico, y ya con las prácticas”, compartió.

Concluyendo la entrevista, el canterano dejó un mensaje motivador para sus compañeros: “El mensaje que le mando a los canteranos es que trabajen, que se esfuercen, que todo llega y tiene su recompensa”. Sobre el próximo partido, mostró su disposición para jugar tanto en el filial como en el primer equipo. “Para este fin de semana, lo que me digan, estoy a la disposición tanto para el filial como el primer equipo. El Atleti es un buen equipo, y va a ser un partido muy complicado, pero se trabajará”, concluyó.