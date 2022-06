Ale Marín se despide: “Quería triunfar en el Córdoba CF”

Las despedidas siempre son duras y más aún si es a un canterano que lo ha dado todo defendiendo la zamarra cordobesista. En lo que respecta a la actualidad del Córdoba CF, Ale Marín ha anunciado que no ha aceptado la oferta de renovación del filial blanquiverde y que abandonará el barco de Diego Caro para la próxima temporada en Tercera RFEF. El extremo izquierdo de Olivares ha comunicado su decisión en un escrito expuesto en sus redes sociales en la que agradecer a la entidad califal todas las oportunidades, aunque cree que debe abandonar el plantel para continuar creciendo.

En efecto. El jugador llegó al Córdoba CF procedente del Castilleja hace dos temporadas y se ha convertido en un pilar fundamental en el filial blanquiverde, logrando asentarse en este equipo y siendo un conocido en los entrenamientos del primer plantel blanquiverde. De hecho, Ale Marín pudo debutar bajo las órdenes de Germán Crespo en este plantel tanto durante su estancia en Segunda RFEF como en esa eliminatoria copera frente al Sevilla FC, donde el cuadro cordobés cuajó un gran nivel. Aun así, el extremo izquierdo quiso un puesto en esta escuadra para la próxima temporada y lo demostró con los cuatro goles en tres partidos disputados, pero no ha sido suficiente.

El de Olivares se ha despedido de la entidad blanquiverde a través de un comunicado expuesto en sus redes sociales. “Llega el momento que no pensaba ni quería que llegase tan pronto. Llega el momento de despedirme de vosotros. Solo puedo deciros que muchas gracias por el apoyo que he recibido en estas dos temporadas por vuestra parte. Nunca he sentido nada igual, os merecéis lo mejor y que podáis disfrutar de esas cosas muy bonitas. Gracias a mis compañeros de equipo que me han hecho sentirme como si estuviera en casa con mi familia. Os deseo todo lo mejor en el futuro porque os lo merecéis y estoy seguro de que conseguiréis todos vuestros objetivos”.

Por otro lado, Ale Marín también se ha acordado tanto de los entrenadores como de la afición. “Gracias al club por darme la oportunidad de venir aquí. Gracias a Diego Caro, Germán Crespo y sus respectivos cuerpos técnicos por hacerme crecer como futbolista, pero sobre todo como persona. Me da muchísima pena tener que despedirme porque quería triunfar en el Córdoba CF, pero a veces en esto del fútbol las cosas son así. Me voy tranquilo porque sé que lo he dado todo por este club, al cual le deseo todo lo mejor en el futuro. ¡Gracias, Córdoba!”, concluye.