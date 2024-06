La afición del Córdoba CF prepara un nuevo recibimiento masivo a las puertas de El Arcángel

Ilusión desatada en todos los sentidos. Solo hay un deseo común a estas alturas en la mente de los cordobesistas, y no es otro que obtener uno de los dos resultados favorables para el Córdoba CF frente al FC Barcelona B. Empatar o ganar, no vale otra. Así se está cocinando a fuego lento un choque de infarto, de nervos, de ilusión, de ganas, de optimismo. El Arcángel va a ser un auténtico infierno, y no por las temperaturas que se esperan en la ciudad. El cordobesismo se unirá de nuevo desde horas antes del partido, que está previsto para iniciarse a las 21:00, ya que la entidad ha preparado un refuerzo notable para la fan zone, que estará desde el mediodía habilitada con música, bebida y comida para todo el que quiera estar.

Eso sí, las Peñas Oficiales del club ya preparan un nuevo recibimiento masivo. Al igual que ocurrió en las semifinales ante la Ponferradina, serán miles de aficionados los que estarán presentes para recibir a la plantilla de Iván Ania a las puertas de El Arcángel. Según ha quedao reflejado, la citación se ha fijado a las 19:15 junto a la puerta 0 del estadio, donde se espera que la masa blanquiverde aliente y dé el primer paso hacia el ascenso. Un ola de cordobeses se unirán para cantar junto a los jugadores, y se espera igualmente que haya un recibimiento especial por parte del grupo Brigadas Blanquiverdes.

Con todo, Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club, subrayó que “habrá un recibimiento sin tanto humo a la entrada de los jugadores”, por lo que todo hace indicar que la entidad se coordinará con la Policía Local para impedir que haya tantas vengalas en el momento de la llegada del autobús. Sea como sea, el recibimiento será masivo y la afición buscará alentar a los suyos desde primera hora para el encuentro más importante de los últimos cinco años.