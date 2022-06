Acuerdo roto: el Córdoba CF retira la oferta de renovación a Casas

Parece que no habrá nueva renovación en el Córdoba CF. Al menos de momento. El club blanquiverde trabajaba desde hace semanas en la ampliación del contrato de Antonio Casas, la última negociación prevista por parte de la dirección deportiva en lo que a la actual plantilla se refiere. Con el núcleo del plantel ya asegurado en las condiciones deseadas por el club, la idea de Juanito era poner la guinda con una mejora en la relación contractual del delantero rambleño, sin duda, una de las grandes sensaciones de la temporada para el conjunto cordobesista y que se ha convertido en un auténtico ídolo de masas en su primera campaña en la entidad. Y es que el jugador se ha destapado como un ariete de plenas garantías, llegando con un cartel inferior al de algunos de sus compañeros en el frente de ataque del equipo. Eso sí, finalmente ha acabado liderando esa faceta en lo que al Córdoba se refiere. Todo ello, unido a su condición de ser jugador de la tierra, fue lo que incentivó al club a intentar ampliar la duración de su contrato.

De este modo, tal y como ha ido informado 'La Jugada de Córdoba' de Canal Sur durante las últimas semanas, la oferta realizada por la entidad ha sido la del máximo salarial marcado por Simo, otro de los grandes referentes del plantel durante el presente curso. Es más, el propio Juanito admitió que le habían hecho “una oferta espectacular” al jugador y que “si no se quiere quedar, no será porque el Córdoba CF no ha dado su máximo”.

Así, este miércoles, 1 de junio, se marcaba como fecha tope para la decisión de Casas de si aceptaba o no la oferta, lo cual se ha acabado rompiendo. En efecto, según la citada emisora, el Córdoba CF ha decidido finalmente retirar la propuesta de la mejora del contrato del rambleño, debido a “las desorbitadas” pretensiones económicas del mismo.

Cabe recordar que el delantero de La Rambla ha sumado un total de 19 goles con la elástica cordobesista en 1.885 minutos disputados, siendo el máximo artillero del equipo y uno de los mejores de la Segunda RFEF. Sea como sea, lo que es seguro es que Casas continuará el próximo año en la entidad, ya que el pasado verano firmó por dos temporadas tras rescindir con el Sevilla FC. Por tanto, como mínimo, vestirá la blanquiverde hasta 2023.