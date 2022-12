Una abultada derrota después de tres años

Las inercias positivas siempre tienen un fin. La visita a la AD Alcorcón por parte del Córdoba CF supuso el final a la racha del conjunto blanquiverde como visitante, donde no perdía desde el pasado mes de febrero, en su visita a San Fernando, donde la alineación indebida de Javi Flores en el terreno de juego supuso la derrota del conjunto califal por 3-0, a pesar de que los de Germán Crespo se impusieron sobre el terreno de juego por un contundente 0-3. Ahora, la derrota del pasado domingo en Santo Domingo por ese mismo resultado pone fin a esa buena dinámica lejos de El Arcángel. Y, además, vuelve a recordar que este Córdoba CF no es invencible, aunque hiciese más de tres años que no cayese sobre el terreno de juego en liga por tres tantos o más.

Así es. Hay que remontarse hasta abril del año 2019 para presenciar la última derrota del conjunto blanquiverde por tres tantos. Sería en El Arcángel, ante el Real Zaragoza y con un Córdoba CF ya prácticamente desahuciado en la Segunda División. El equipo, por aquél entonces dirigido por Rafa Navarro, gozó de ocasiones en la primera mitad para tratar de dar la sorpresa ante los pocos espectadores que copaban ya el graderío del coliseo ribereño. Sin embargo, un hat-trick de Marc Gual en la segunda mitad acabó por sentenciar al Córdoba que, en su siguiente encuentro ante la UD Las Palmas, donde también sería derrotado, acabaría siendo matemáticamente equipo de Segunda División B. Y hasta ahora.

Aquél Córdoba CF inoperante, desahuciado y apático recibió muchas goleadas en contra -acabó el año como el equipo más goleado, con 79 tantos encajados-, aunque esta sería la última por 3-0, antes de despedirse de la categoría de plata ante un actual rival, el RC Deportivo de la Coruña, donde los blanquiverdes también sucumbieron por 2-0 en Riazor. Tras ello, el conjunto califal deambuló por la Segunda División B en la temporada 2019-20, donde también caería derrotado por 2-0 ante el FC Cartagena. Y sería por partida doble, tanto en la ida como en la vuelta, justo antes de que la RFEF decretara el fin anticipado de la competición liguera por la irrupción de la pandemia por la COVID-19.

Tras ello, ya en la campaña 2020-21, marcada por el especial formato patentado por la RFEF, los blanquiverdes volverían a caer por más de un gol de ventaja ante el Linares Deportivo, por 2-0 en Linarejos; y ante el Cádiz B, en El Arcángel, en el último partido de los califales sin Germán Crespo en el banquillo. Con la llegada del técnico granadino a la dirección del Córdoba CF, el conjunto califal no ha hecho más que crecer y acumular buenos resultados. Así, hasta el momento, las únicas derrotas de la 'era Crespo' eran las cosechadas en Villanueva de la Serena, por 1-0; la de Copa del Rey ante el Sevilla, por 0-1; el tropiezo por alineación indebida ante el San Fernando; y el más reciente traspiés en Copa del Rey contra el CP Cacereño de Segunda RFEF por 3-0.

De esta manera, el 3-0 cosechado en Santo Domingo ante la AD Alcorcón supone el peor resultado liguero de Germán Crespo al frente del Córdoba CF desde su llegada en el pasado año 2021. Sesenta encuentros los que acumula el granadino a cargo de la plantilla blanquiverde, en los que un 72% de esos partidos han acabado con victoria califal -43 triunfos-, sumandole, además, once empates. Así, con solo seis derrotas a sus espaldas -y una de ellas por alineación indebida-, el Córdoba CF de Germán Crespo suma un total de 133 tantos a favor -2,22 por partido-, y cincuenta goles en contra -0,83 por encuentro-.