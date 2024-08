El abanico de posibilidades de Iván Ania para el duelo ante el Burgos CF

Iván Ania y el Córdoba CF ya se preparan para su estreno en El Arcángel en esta vuelta a Segunda División. LaLiga Hypermotion debutará en el estadio blanquiverde por primera vez en lunes, y lo hará con la llegada de un Burgos CF que arrastra la confianza lograda en su primer duelo liguero, donde remontaron y se impusieron por 3-1 al Cartagena, gracias a los tantos de Fer Niño, Dani Ojeda y Curro Sánchez. Una escuadra, la burgalesa, muy equilibrada y que destaca por su solidez defensiva y su experiencia en la categoría, por lo que será una buena piedra de toque para los califas.

Y es que la adaptación a LaLiga Hypermotion no pudo ser más abrupta. El Córdoba CF cayó ante el CD Mirandés replicando los errores que el propio Iván Ania explicó en la rueda de prensa previa al duelo. Poco importa lo que ocurra entre áreas mientras estés acertado en las porterías. Esa fue la reflexión del asturiano, y precisamente ese fue el error de los blanquiverdes, que tuvieron el control del esférico e incluso gozaron de varias ocasiones claras -protagonizadas por Jacobo-, pero que pecó de falta de contundencia tanto en la defensa como en el ataque, y eso acabó pasando factura.

Por lo tanto, es posible que, para Iván Ania, se abra de nuevo el abanico de posibilidades para abordar este nuevo duelo liguero, una vez ha sufrido y ha podido comprobar de primera mano cómo en Segunda División, cualquier rival te puede vencer. Eso sí, las circunstancias siguen afectando a un Córdoba CF que apenas cuenta con 20 jugadores en plantilla, donde las posiciones de extremo diestro y lateral zurdo siguen ciertamente desgüarnecidas con tan solo un futbolista natural en determinados puestos -Carracedo y Calderón-, aunque la llegada de Soonsup-Bell podría paliar esas ausencias en ataque, toda vez que queda pendiente aún su inscripción.

Las bajas, por otro lado, también afectarán a esta confección del once de Iván Ania. Tanto Kuki Zalazar como Isma Ruiz se mantendrán apartados del grupo hasta septiembre, pendientes de sus respectivas evoluciones en las lesiones que aquejan, por lo que no habrá mucha variación en esas posiciones, al menos en la mediapunta. Quizás, en el puesto del centro del campo sí que haya más disputa, toda vez que la pareja Genaro-Álex Sala no logró aportar la contundencia buscada ante el Mirandés, por lo que Ania podría dar entrada y hacer así debutar como titular a un Theo Zidane que sumó buenos minutos en Anduva.

Todo dependerá del planteamiento que tenga en mente Iván Ania, aunque siempre fiel a su estilo de ser protagonista y practicar un fútbol ofensivo. Ya se ha podido observar cómo, en esta categoría, jugar con una defensa adelantada y una presión excesivamente alta -como es el caso de su Córdoba CF- puede penalizar en exceso al contragolpe, por lo que, incluso, se podrían ver variaciones en la zaga, con la entrada de un central más rápido como Mati, o de un lateral como Carlos Isaac.

Mientras tanto, la situación de Antonio Casas sigue siendo una incógnita, por lo que Obolskiy gana enteros para partir, una vez más de inicio. El que a buen seguro lo hará será Jacobo, tras dar una muestra impresionante de su calidad, llegando a colarse en el once ideal de la primera jornada de LaLiga Hypermotion. Ander Yoldi no dispuso de tiempo para demostrar su calidad, y la inscripción de Soonsup-Bell requerirá tiempo por lo que, si nada raro ocurre, Carracedo y Adilson volverán a ser los principales lanzadores del equipo ofensivo desde las bandas de El Arcángel.