Hinojosa del Duque acogerá las finales de la Copa de Andalucía sub 15 y sub 17

La comarca de Los Pedroches acogerá, entre los días 22 y 25 de noviembre de 2023, la Copa de Andalucía de Selecciones Provinciales sub 15 y sub 17 de fútbol femenino, que vivirá sus dos finales el próximo 25 de noviembre en el Campo de Fútbol de Hinojosa del Duque, sede de la cita junto a El Viso, Alcaracejos, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Además, la Copa del Mundo conquistada por la selección española de fútbol femenino estará en Hinojosa del Duque el miércoles 22 de noviembre por la tarde en el campo de fútbol para que la ciudadanía pueda visitarla y fotografiarse con el trofeo.

En la presentación del evento, ha estado presente el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, junto al presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, y el presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, Martín Torralbo. También han asistido los concejales Juan Antonio Antón, María Antonia Ramírez y Agustín Romera. Matías González ha destacado “la importancia de acoger este campeonato de fútbol para Hinojosa del Duque y la comarca de Los Pedroches”, señalando como fundamental “el compromiso clave de la Real Federación Andaluza de Fútbol con nuestra tierra y con nuestro pueblo, por lo que expresamos un profundo agradecimiento”.

El primer edil de Hinojosa del Duque también ha señalado “la importancia del deporte en nuestros pueblos para unirnos e incrementar la convivencia”, sin olvidar que “estos eventos, cargados de profesionalidad, que traen gente a nuestros pueblos para disfrutar del mejor fútbol en Hinojosa del Duque, especialmente con la posibilidad de acoger ambas finales en nuestro campo de fútbol”. El presidente de la RFAF, Pablo Lozano, ha agradecido “a Hinojosa del Duque su disposición para celebrar el campeonato junto a otros municipios de la comarca, que se disputará en unas instalaciones excepcionales, como el campo de fútbol de Hinojosa, que acogerá ambas finales de la cita”.

Lozano ha recordado que “será un evento con jugadoras de primer nivel, jugadoras que en unos años conseguirán grandes logros”. Además, ha explicado que, durante estos días, que dejarán “en la comarca de Los Pedroches un impacto económico de más de 300.000 euros”, se podrá “disfrutar de la Copa del Mundo ganada por la selección española de fútbol Femenino este pasado verano”.

Por su parte, María Antonia Ramírez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, ha destacado “la importancia de acoger un gran evento de fútbol femenino en nuestro pueblo, precisamente en una semana tan importante en la que se celebra la Jornada contra la Violencia de Genero, en un municipio que trabaja continuamente en favor de la igualdad”. Martín Torralbo ha destacado “el orgullo que supone para el fútbol cordobés estar en Hinojosa del Duque y Los Pedroches”, destacando “las magníficas instalaciones que existen en la comarca, y que permiten la organización de este tipo de eventos, que siempre llegan acompañados de desarrollo económico, junto a la presencia de jugadoras de primer nivel”. Además, ha señalado que la competición será “un campeonato sostenible, debido a la situación que el norte de Córdoba vive con el agua”. Por lo tanto, Martín Torralbo ha explicado que “no va a haber mal gasto alguno de agua, con suministradores en las distintas instalaciones para que no se desperdicie absolutamente nada de agua”.

Hinojosa del Duque será la sede de ocho de los compromisos de esta Copa de Andalucía de Selecciones Provinciales sub 15 y sub 17. Siendo los dos primeros el miércoles 22, con el enfrentamiento doble entre Málaga y Córdoba a las 16:00 y a las 18:45. El jueves 23, por la mañana, serán los compromisos entre Málaga y Granada, a las 10:00 y las 12:15. Y ya el viernes serán las citas entre Málaga y Cádiz a las 10:00 y a las 12:15. Y esta gran cita deportiva concluirá el sábado 25 con la celebración en nuestro pueblo de las dos finales a la Copa de Andalucía de Copa de Andalucía de Selecciones Provinciales sub 15 y sub 17: la primera será a las 10:00 y la segunda, y cierre del torneo, será a las 12:15.