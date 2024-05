Las cordobesas Ana Jiménez y Mar Gómez, subcampeonas de España de fútbol

Hay mucho futuro en el fútbol femenino cordobés y así lo demuestran cada día una cantera que poco a poco se está colocando en el panorama nacional. Y es que las categorías inferiores están dando de qué hablar a pesar de que el Córdoba Femenino, equipo puntero tanto en la provincia como en la capital en divisiones séniors, no está pasando por su mejor momento, existiendo una fuga de talento que lo está aprovechando otros clubes andaluces. Sin embargo, el territorio califal sigue teniendo presencia en las expediciones autonómicas, como ha ocurrido este fin de semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, epicentro estos días de esta disciplina gracias a que ha albergado el Campeonato de España femenino de Selecciones en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Y aquí Córdoba ha estado muy bien representada. Por un lado, la selección sub 15 ha conseguido el subcampeonato de España en la fase oro después de caer ante Madrid en la gran final de una manera contundente. Aun así, las cordobesas Ana Jiménez y Mar Gómez han estado presentes en una expedición que eliminó a la Comunidad Valenciana en las semifinales y consiguió soñar con levantar el título que les acreditaba como campeonas nacionales. Sin embargo, el combinado de la capital madrileña fue superior de principio a fin, dejando sin el máximo hito para unas andaluzas que se marchan tras realizar un grandísimo torneo.

Por su parte, la sub 17 ha tenido también caras conocidas para territorio cordobés. Alba Cerrato lideró a un plantel autonómico del que también formaba parte la guardameta Inmaculada Almendros. En este sentido, la dupla califal fue protagonista desde semifinales, ya que la jugadora actualmente del Sevilla FC abrió la lata en la victoria de Andalucía sobre Navarra que le permitió llegar a la final ante Castilla La Mancha. A pesar de haber visto lo que pasó durante la jornada del sábado con la sub 15, este combinado no especuló con el resultado en ningún momento y consiguió arrollar a su rival, alzándose así con el título de la fase de plata.