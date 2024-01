Andalucía, lista para el Nacional con talento cordobés

Las selecciones andaluzas de baloncesto ya están listas para una nueva cita nacional. En efecto, todo a punto para que comiencen los Campeonatos de España de selecciones autonómicas infantil y cadete de baloncesto, que se celebrarán en Huelva del 3 al 7 de enero. Allí, los combinados regionales buscarán una nueva actuación meritoria en busca de intentar alcanzar los puestos de honor, jugando además con la ventaja de hacerlo como anfitriones, por lo que las gradas de los pabellones onubenses estarán repletas de aficionados andaluces dispuestos a animar a los equipos de la tierra.

Y Córdoba estará sin duda muy presente en el torneo. Así es, ya que competirán hasta ocho jugadores cordobeses. Alba Sánchez (La Carlota), Elena García (La Salle) y Martina Aguilar (Cordobasket) formarán parte del equipo infantil femenino, mientras que Marcos Rodríguez (CV El Carmen) hará lo propio en el masculino. Respecto a las cadetes, la representación la conforman Claudia Algaba y Julia Arévalo (La Salle), Lucía del Valle (Unicórdoba) y Luna Calleja (Unicaja).

Las infantiles han quedado encuadradas en el Grupo C junto a Castilla y León, La Rioja y Melilla, mientras que las cadetes se enfrentarán de primeras a Canarias, Extremadura y Melilla, también en el C. Los infantiles se han encuadrado en el B con Madrid, Cantabria y La Rioja.

La novedad más atractiva llega en la ronda de cuartos. Los dos primeros días decidirán los ocho mejores equipos del torneo, que jugarán ya en partidos de todo o nada. Se clasificarán los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del Grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17 al 19 (4º de los Grupos B, C y D).