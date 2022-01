Un regreso de impacto: Luisfe vuelve al Ángel Ximénez

Fichaje de renombre para seguir creciendo. Una vuelta a casa. El Club Balonmano Ángel Ximénez de Puente Genil ha anunciado la llegada del jugador pontanés Luisfe Jiménez Reina, quien reforzará al cuadro de ASOBAL de cara a la segunda vuelta. Así, el regreso de Luisfe ya es un sueño hecho realidad. Durante muchos años fue el deseo de la afición pontana, pues el lateral zurdo comenzó a despuntar a temprana edad y su prometedora carrera lo llevaría a despedirse del club de su vida con tan solo 17 años y su primer fichaje por el BM Antequera.

La dilatada trayectoria del lateral de 32 años lo ha llevado a recorrerse parte de Europa y Asia, con su paso por los equipos Fenix Toulouse HB (Francia), Balatonfüredi KSE (Hungría), Olympiakos y AEK Athens (Grecia), Maccabi Rishon LeZion (Israel), además de su experiencia en España en los históricos y extintos Portland San Antonio o el ya mencionado BM Antequera, ARS Palma del Río el año que ascendió a la élite y en actuales de la competición como BM Huesca, BM Logroño La Rioja -etapa en la que debutó con los Hispanos- o su último equipo, el BM Benidorm, con el que ha jugado la primera vuelta de la Liga Sacyr ASOBAL.

"Para mí la vuelta a Puente Genil era algo que siempre había tenido en mente durante mi carrera deportiva, el poder jugar allí como jugador profesional. La verdad es que estoy muy contento y con mucha ilusión porque es el club en el que me he criado y siempre he sentido que la gente me ha transmitido ese cariño para volver", afirma nuevo jugador pontano.

Por tanto, Luisfe se reencontrará con una grada que lo vio crecer junto a su amigo y de nuevo compañero de equipo José Cuenca, con el que compartió sus años de formación en la cantera del Ángel Ximénez. Ambos son cosecha del 89, una generación que contó con numerosas participaciones en sectores andaluces y nacionales. Ahora tienen un nuevo objetivo, el de firmar una década de Puente Genil en lo más alto del balonmano estatal.