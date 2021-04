El comienzo es inmejorable, desde luego. Tanto que incluso fuera imprevisto tanto en el club como en su entorno. Porque arranca con triunfo ante el rival más potente de la nueva etapa competitiva. Al menos así es sobre el papel tras el primer tramo del curso. Sin embargo, todavía resta mucho trayecto por hacer de cara a la consecución de un objetivo que no deja de ser complicado. No es otro que la permanencia en Guerreras Iberdrola, lo que persigue el Adesal no sin esfuerzo al acudir a la segunda fase con un déficit importante de puntos. De esta forma, una vez superado con nota -alta además- el primer encuentro ante el Zubileta Evolution Zuazo -líder por ahora-, el conjunto de La Fuensanta sólo piensa en su próximo choque. Lo disputa el sábado (20:00) en su feudo ante uno de los adversarios llamados a ser directos en la pugna por escapar de la quema, como se suele decir, el Lanzarote Puerto del Carmen.

La contienda tiene especial trascendencia porque, con atención a la totalidad de los encuentros de la jornada, los dos puntos pueden significar esta vez abandonar la zona de descenso -entre la quinta y octava plaza-. Para lograr esta primera meta la tarea a cumplir es precisamente vencer a un cuadro canario que, por cierto, se sitúa a cero en la fase de permanencia. Por si fuera poco, el Lanzarote Puerto del Carmen desconoce esta temporada lo que es ganar lejos de su cancha. Son dos datos que convierten al rival en asequible y que, sin embargo, no han de suponer un exceso de confianza para el equipo cordobés. Todo lo contrario más bien y así lo recuerda el técnico del Adesal, Rafa Moreno. “Si nos descuidamos, lo pagaremos. Tenemos el máximo respeto a sus virtudes y vamos a tratar de minimizarlas. No queremos meter la pata”, asevera sobre la necesidad de encarar el duelo con total concentración.

Importante es mantener la mentalidad descrita por el preparador cordobés también por el arma de doble filo que puede ser la trayectoria del adversario. Quizá tras el balance hasta ahora el Lanzarote Puerto del Carmen se encuentre con menos presión para la búsqueda de los dos puntos. “Es un equipo que llega sin puntuar, pero que nos va a plantear mucha guerra. Cuando un equipo está así, le da igual la clasificación porque se ve lejos del objetivo y que lo único a lo que aspira es a hacer un buen partido”, dice Rafa Moreno del conjunto insular. Con todo, el entrenador del Adesal precisa que “ha peleado todos los partidos, pero al final se viene abajo” y probablemente ésta sea otra baza que jugar durante el encuentro en La Fuensanta.

Precisamente para este partido el técnico cordobés tiene la totalidad de la plantilla a su disposición, a excepción como de Fanny Monros. La jugadora es baja no para este fin de semana sino para siempre pues a mediados de esta semana decidió abandonar la entidad para incorporarse al Oviedo, en División de Honor Plata. Sea como fuere, el Adesal logra integrar casi definitivamente a Chelaru e Isic, quienes se han integrado en el bloque. Esto conlleva una ampliación de recursos para la escuadra fuensantina tanto en defensa como en ataque. Con lo ya dicho, el cuadro dirigido por Rafa Moreno tiene el propósito de alcanzar el máximo posible de los ocho puntos que tiene en liza como local.

Y en este sentido se expresa también el entrenador del Adesal. “Entiendo que es una fase de ascenso y hay que ser el mejor”, afirma respecto de la intención de obtener la mayor cantidad de triunfos en feudo propio pero también en general. “Para salvarnos, sabíamos que no teníamos que ir partido a partido. Nuestro pensamiento es el de dar un nivel de juego alto para ser el mejor”, insiste Rafa Moreno, que aun así no olvida que siempre hay margen para ir a más. “Aún tenemos que mejorar todas las fases del juego. Y el equipo que juegue mejor al balonmano será el que se mantenga”, zanja.