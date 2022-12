Una primera vuelta sobresaliente para el Ángel Ximénez

Una temporada de ensueño y marcada en el pensamiento de toda la legión pontana que sigue semana tras semana al equipo allá donde vaya. El Ángel Ximénez de Puente Genil, a pesar de sus pocos recursos, ha logrado ser un auténtico referente en el balonmano español, consolidándose en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional e incluso cumpliendo su décima campaña consecutiva en esta división. Lejos de conformarse con este hito, el conjunto dirigido por Paco Bustos ha conseguido una regularidad óptima en cuanto a los resultados se refiere y ha finalizado la primera vuelta en una posición muy cómoda.

Sin embargo, esta décima temporada en la Liga ASOBAL no empezó del todo como se esperaba. Tras una campaña reseñable donde, finalmente, se consiguió la permanencia, el cuadro pontano afrontaba un nuevo curso regular con la intención de instaurarse en la zona noble de la categoría y no sufrir con el descenso. En cambio, esto no pudo ser desde un principio, ya que el Ángel Ximénez de Puente Genil tan solo venció en uno de los seis primeros encuentros, cayendo hasta la última posición de la tabla clasificatoria y poniendo en duda a un técnico Paco Bustos que, nuevamente, ha demostrado con trabajo que siempre se puede confiar en su figura.

Y es que el triunfo frente al Helvetia Anaitasuna en el Pabellón Anaitasuna por tan solo un gol fue un auténtico punto de inflexión para un club cordobés que encadenó cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota -tres de ellos fueron victorias-, cogiendo así oxígeno antes de pasar un nuevo mal trago tras medirse ante colosos de la competición liguera como son el Fraikin Granollers o REBI Balonmano Cuenca. Sin embargo, la derrota ante el Bada Huesca fue un duro revés que no pesó en la conciencia de unos jugadores que se revelaron nuevamente para doblegar al TM Benidorm y Bidasoa Irún y así consolidarse en la zona media de la Liga ASOBAL.

Por tanto, el Ángel Ximénez de Puente Genil ha finalizado la primera vuelta de la competición liguera en octava posición con 14 puntos gracias a las seis victorias, dos empates y siete derrotas cosechadas en las 15 jornadas disputadas. En cambio, esto no es lo más importante, ya que los de Paco Bustos se encuentran más cerca de las posiciones europeas que del descenso, además de que tan solo el FC Barcelona, Fraikin Granollers y Helvetia Anaitasuna pueden igualar su racha vigente de dos partidos ganados antes de las vacaciones invernales. Una primera vuelta sobresaliente para un conjunto pontano que no se conforma con lo logrado hasta el momento.