Jesús Escribano: "La nota para el colectivo indudablemente es una matrícula de honor"

Una nueva temporada de superar retos en el Córdoba de Balonmano. Tras una primera fase de quitarse el sombrero, se metió donde en un principio nadie les llamó: una fase de ascenso a Liga Asobal, compitiendo contra gigantes con mayor presupuesto. Y a pesar de no haber conseguido resultados positivos en la segunda fase de la temporada, es de justicia evaluar su rendimiento a tenor de su contexto, que no ha sido ni mucho menos fácil. La confianza hasta el final en la cantera, sumado a algunos refuerzos procedentes de ligas extranjeras, ha catapultado al conjunto granate hasta una gran temporada, con poco tiempo a sus espaldas en División de Honor Plata.

Su técnico, Jesús Escribano, valora en CORDÓPOLIS el desarrollo de una temporada histórica para el CBM. "El rendimiento general del equipo ha sido bueno. Visto con perspectiva, se ha cumplido el objetivo", señala de primeras el preparador cordobés. En añadido, explica que "en general, la plantilla ha estado desde el principio del año muy comprometida con el proyecto y en ese sentido estamos muy satisfechos. Es verdad que cómo se ha ido desarrollando la competición, viendo en el estado de forma en el que acabamos la primera fase, en la que conseguimos meternos en la fase de ascenso y asegurar ya la permanencia, te quedas con un poco de sabor agridulce porque siempre piensas que, si el equipo hubiera mantenido los efectivos en esa fase de ascenso, podríamos haber hecho un poco más". El conjunto granate, además, no perdió contra los dos equipos que finalmente ascendieron, Antequera y Torrelavega. Escribano, en un ejercicio de ficción, cree que, de no haberle golpeado tanto las bajas y las diferentes vicisitudes que se han ido dando, podría haber dado mucha guerra hasta la última jornada

Y es que no han sido pocas las bajas que ha sufrido la escuadra de Fátima, que no pudo reflejar su buen hacer en la primera fase en la siguiente ronda de ascenso. Nano, Alberto Requena, Pablo Martín y, más tarde, Raúl Pavón y Antonio Fernández no pudieron participar activamente en la histórica segunda etapa del curso. Sin embargo "es indudable que podíamos haber hecho más, pero hay que ser conscientes de que los mimbres con los que contábamos, con lo cual el equipo ha estado donde tenía que estar por jugadores", esgrime el entrenador. Él tiene claro que nota le pondría a toda su plantilla. "La nota para el colectivo indudablemente es una matrícula de honor; con lo que hemos pasado este año; con las limitaciones económicas que en general tenemos, pero también las limitaciones que tenemos en cuanto a viajes por lo mismo, por tener un presupuesto muy ajustado dentro de la categoría".

Su capacidad de resiliencia, vital en la campaña

"Cómo afrontan, cómo se entregan, cómo trabajan día a día en cada entrenamiento y cómo se han ido enfrentando a las vicisitudes y a los inconvenientes; a las lesiones; a los problemas en los viajes derivados de la pandemia; al acabar un partido tarde en Zamora y no tener un sitio o un restaurante donde pararte a comer y comerte un bocadillo y volverte. Cómo se han adaptado tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo a la plantilla es para ponerle una matrícula de honor, porque además de todo eso han cumplido el objetivo con creces. En febrero estábamos salvados y, en ese sentido, súper satisfecho del grupo humano". Así detalla Jesús Escribano el periplo del Córdoba de Balonmano en una nueva temporada en la segunda categoría del balonmano masculino español. "Si hubiéramos ascendido, pues pensaría que se merecen un cum laude en vez de una matrícula de honor. Estaríamos igualmente satisfechos", asegura entre risas.

¿Qué necesita el CBM para dar el siguiente paso? Escribano lo tiene claro a tenor de las necesidades y deberes del club. "Cada fin de semana, ya no sólo el equipo sénior de División de Honor Plata, sino todos los equipos de la base, el equipo femenino sénior, los equipos juveniles de Liga de Primera Juvenil Andaluza, nuestros equipos de los colegios no hacen nada más que conseguir resultados excelentes, resultados excelentes que cuesta luego en materializarlos en sponsors, en colaboraciones de todo tipo. Luego el sistema de ayuda pública tampoco favorece. Tampoco valora los méritos deportivos y al final el hecho de que ganemos mucho no nos da ventaja sobre otros proyectos deportivos. Entonces, en ese sentido, lo único que necesitaríamos es que nuestros apoyos fueran en consonancia con nuestros éxitos deportivos", explica detalladamente sobre un modelo que puede tener las horas contadas. "El modelo ahora mismo está a punto de agotarse, es decir, nosotros en la División de Honor Plata nuestro modelo es muy sencillo: tenemos un equipo formado eminentemente por jugadores de la cantera y cuando en alguna posición no la tenemos cubierta, intentamos ir fuera a buscar lo que nos falta. El problema es que hoy en día y a este nivel, buscar fuera lo que no tenemos en casa nos cuesta mucho dinero, dinero que no tenemos". Por ello, las condiciones de material, entrenamiento o viajes se ven perjudicadas en pos de conseguir un proyecto deportivo adecuado y competitivo para la categoría aun estando sustentado, básicamente, por las categorías base.

Y será un nuevo curso en la División de Honor Plata, una categoría que Escribano presume aún más complicada que la ya terminada, ya que bajarán cuatro equipos de Liga Asobal y ante la que tendrán que, de nuevo, hacer malabares para crear una plantilla que compita en cada encuentro, tal y como lo ha hecho, sobre todo, en la primera fase. "Seguiremos siendo 20 equipos, pero habrá cuatro recién descendidos, con lo cual seguramente el nivel suba. Respecto a la planificación, estamos intentando crear el mejor equipo posible. El objetivo es intentar poder competir con dignidad en la categoría y, si se puede mejorar en algo la plantilla, tratar de mejorar las cosas, que no es fácil. En ello estamos trabajando; habrá que sentarse con con el club, ver los objetivos que tiene y ver con qué recursos contamos y en base a esto intentar trabajar", apostilla.