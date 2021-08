Vibraciones positivas para empezar

Suele decirse que el resultado no importa. Es cierto en el sentido de que todavía no se ponen puntos en juego. No tanto quizá en el plano competitivo pues cualquiera desea vencer siempre, en cada partido. Sea como fuere, lo esencial en cada pretemporada es la sensación de progreso en la preparación para la campaña en ciernes. Dentro de esta perspectiva puede darse por satisfecho el Ángel Ximénez en el comienzo de su capítulo de amistosos. Porque el cuadro de Puente Genil abre su calendario de duelos estivales con una convincente victoria ante el Alarcos Ciudad Real (29-23), ante el que no deja dudas acerca de la diferencia de categorías respecto del rival.

El equipo dirigido por Paco Bustos fue capaz de imponerse con solvencia al conjunto manchego, que milita en División de Honor Plata, en un encuentro que se disputó en la vecina localidad de Aguilar de la Frontera. La contienda, la primera en la pretemporada actual para el Ángel Ximénez, la acogió el pabellón Alcalde Pablo Hurtado Zurera por las obras que se desarrollan en el Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. En cualquier caso, la escuadra cordobesa supo mantenerse por delante tanto en juego como en el marcador durante todo el partido, cuyo descanso llegó con ventaja local de tres goles (10-7) y una sensación de superioridad que se reforzó en el segundo acto.

Aunque el Alarcos Ciudad Real trató de discutir el triunfo, sin más importancia en este caso que su valor anímico, los rangos se dejaron notar en la pista. Eso sí, fue después de que el cuadro manchego redujera distancias y llegara a colocarse de uno. El Ángel Ximénez acabó con las dudas que hubiera podido generar ese acercamiento en el electrónico y terminó por ganar de seis (29-23). Claro está, el choque sirvió para ver por primera vez en acción a los fichajes del conjunto de Puente Genil, entre los que destacó Délcio Pina al concluir como máximo anotador del equipo. También, como es lógico, resultó relevante, más allá del tanteador y las vibraciones positivas, comprobar que las piezas comienzan a encajar. Dicho de otro modo, que las incorporaciones se adaptan con rapidez al esquema de Paco Bustos.