Paisanos y rivales: Vista Alegre abre sus puertas al gran derbi cordobés

El próximo domingo no será una fecha cualquiera en el calendario del baloncesto provincial. Puede que no sea trascendental ni histórica, pero en lo sentimental sí que tendrá un regusto especial para el aficionado. Ya al inicio de campaña se dieron otros enfrentamientos entre Coto Córdoba CB y UCB Camper Eurogaza, uno en la Copa Diputación y otro en la primera jornada de liga, que se saldó con triunfo apurado de los verdinegros. Sin embargo, quizá por el momento del curso que era, aquello quedó un poco descafeinado en el recuerdo, y ahora, con los dos planteles como firmes candidatos a pelear por el ascenso de categoría, el nuevo derbi que se presenta ha tomado otra dimensión más subrayada. Por el escenario y lo que hay en juego. Ya no solo por ser una victoria importante, de mayor estatus para unos, y vital y de orgullo para otros, sino por el escenario y el fondo de la misma.

El conjunto blanquiverde ha fijado dicho enfrentamiento como uno clave en su calendario, ya que intentará hacer del recinto una auténtica caldera. Y es que se espera la mejor entrada de la temporada, ya no solo de aficionados locales, sino que desde Valdeolleros llegarán otras decenas de seguidores para apoyar al UCB. Paisanos y rivales. Un derbi entre conocidos y amigos. Pero en la pista solo habrá un reto: ganar. Así, Alfredo Gálvez y Rafa Gomáriz han sido los encargados de presentar este jueves dicho choque, uno sobre el que Gálvez ha afirmado que será “muy atractivo de cara al aficionado”, ya que se podrán ver “dos equipos que están en una buena línea, la clasificación lo dice todo, uno primero y otro tercero, dos equipos ambiciosos”, así como “dos entrenadores que no somos llorones, no echamos la culpa a nada cuando perdemos y no escondemos nuestra ambición deportiva”.

Por tanto, el técnico blanquiverde insiste en que “se va a ver un buen partido”, y puntualiza que los suyos tienen “ganas porque en la primera vuelta ellos obtuvieron la victoria y tenemos ganas de ver si somos capaces de ganar esta vez”, aunque, sobre todo, espera “que haya máxima deportividad, que todo se deje en la pista y que sea una fiesta del baloncesto. Al que le guste el baloncesto, el domingo por la mañana no puede tener otro plan que venir a Vista Alegre”, reiterando que “ambos tenemos presión”, aunque “ellos tienen un colchón bien ganado y nosotros tenemos pocas oportunidades de fallar. Nosotros salimos todas las semanas a ganar”.

Por su parte, Gomáriz ha hecho hincapié en que es “un partido importante para la ciudad, por lo que significa para el mundo del baloncesto en general, significa algo muy importante para nuestro mundo, para los que amamos este deporte”, pero para el UCB no deja de ser también “un partido más, tenemos una situación privilegiada, nos la hemos ganado con el devenir de los partidos y, pase lo que pase, es importante pero no mucho más. Es tan importante el del domingo como el de la semana que viene o de la última jornada”. Eso sí, matiza que éste “tiene una connotación emocional, pero a nivel clasificatorio es uno más”, recordando a su vez aquellos otros derbis que él vivió como el Salsas Musa-Cajasur, el Montilla-Cajasur o el Peñarroya-Villanueva.

“Cuando tienes una edad, te das cuenta de que no deja de ser un partido. Tiene ese halo de importancia, pero a nivel clasificatorio es uno más. Lo que hay que hacer es que de verdad lo disfrutemos, que la gente lo disfrute, que transmitamos los valores de este deporte”, puesto “Córdoba es una ciudad que ha respirado mucho baloncesto, hay mucha gente que quiere ver baloncesto de élite. El domingo es una buena oportunidad para reivindicar eso”, ha insistido. Asimismo, remarca que se verán “dos equipos que juegan muy buen baloncesto, que no especulan, que no buscan el error del contrario, yo creo que eso también dice mucho de las dos propuestas que vamos a ver”, puntualizando que “el hecho de no haber perdido te da un chance diferente”, aunque “nosotros no especulamos, vamos a salir a ganar” y espera que “podamos igualar ese nivel de energía que ellos pueden tener, esa necesidad de ganar, porque en caso de perder y que gane Aljaraque, se ponen a tres partidos y ya no dependerían de ellos. Delante de su público, van a salir como motos, y tenemos que igualar esa energía. Si algo tiene Coto, jugador que sale, va a morder y tenemos que igualarlo. No es fácil”.