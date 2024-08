Guillermo del Pino llega para dar su “cien por cien” con el Coto Córdoba CB

Antes de partir a Estados Unidos, donde tiene previsto participar en un campus deportivo durante las próximas semanas, el joven base cordobés Guillermo Del Pino, uno de los jugadores más destacados de las categorías base de la selección española de baloncesto, realiza sus primeras declaraciones tras haberse formalizado el acuerdo que le vincula a Coto Córdoba CB. En este sentido, se muestra “muy contento de volver a mi casa; estar al lado de mi familia siempre es un aliciente”, por lo que está “satisfecho de regresar a mi hogar, junto a los míos y vivir una experiencia en este club”.

Junto a su padre, Óscar, se viste por primera vez de blanquiverde en uno de los parques de Encinarejo, la barriada donde reside y entrena a diario antes de que en septiembre se incorpore directamente a la disciplina cordobesa. Se enfunda la nueva elástica con una ilusión más que reconocida porque, como declara, “tenía muchas ganas de volver a casa”. Guille, como prefiere que se le llame, es un joven al que le gusta el baloncesto desde los tres años. Con precedentes familiares vinculados a esta disciplina deportiva, el cordobés identifica su pasión por este deporte “desde la primera vez que me llevó mi padre a un entrenamiento”. Es franco a la hora de reconocer la importancia que le concede a su progresión deportiva en Córdoba y en Málaga, un hecho que le ha llevado a formar parte de la élite nacional con el combinado que defiende el escudo español y que le ha permitido ser campeón europeo y séptimo en el último mundial.

Ahora afronta con compromiso y anhelo formar parte de “un equipo recién ascendido que presenta un proyecto muy ilusionante”. Del Pino apostilla que su objetivo personal es “dar mi cien por cien, para defender el escudo de este club, de mi equipo y de mi ciudad. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para hacerlo lo mejor posible e intentar realizar una gran temporada”. El joven base se muestra con ganas de comenzar la campaña, aunque previamente aún tendrá algunas semanas de preparación personal ya programadas, como la ya citada estancia en EEUU, país al que apunta como futurible si las circunstancias formativas y académicas acaban por “cuadrar”.

El hecho de estar en Córdoba deduce el “principal aliciente” para que Guille y su familia hayan tomado la decisión de jugar aquí. “Vengo para ayudar; voy a compaginar mis entrenos con los estudios y lo haré junto a los míos, junto a mis amigos de siempre. Saber que ellos van a poder venir a verme jugar es un plus, sin duda, para competir mejor. Empecé en Cordobasket, desde muy chico, con tres años. Estuve ahí hasta que con 14 fiché por Unicaja, donde he estado tres grandes años. He vivido muchas experiencias y me he formado como jugador y como persona. Estar en otra ciudad, fuera de casa ayuda a desarrollarte como, obviamente, estar en un equipo cantera ACB también ayuda a desarrollarte. Estoy agradecido por ello”. El jugador no escatima en halagos para hablar de su familia. “Siempre estaré agradecido a mis padres, que me han ayudado. Siempre me han apoyado. Se lo debo todo a ellos. Por eso estoy muy feliz de haber regresado este año”. De otro lado, Guille no esconde tampoco su “amor y pasión” por el Córdoba CF, del que se reconoce como “fiel seguidor desde pequeñito. Siempre he sido muy cordobesista. Lanzo un mensaje de apoyo a toda la afición y al equipo, para que, como nosotros, tengan una gran temporada”.

Guillermo del Pino, del año 2007, cerró hace dos semanas su compromiso con CCB formar parte del equipo durante la temporada 2024-25. El base (193 cm), que el pasado año se proclamó MVP del Europeo U16 que España ganó, apostilla que “este año he vuelto para jugar en Coto Córdoba CB y dar mi mejor versión. A ello vengo, a dar mi cien por cien”.