El desafío de Oro de cuatro cordobeses en Morón

Hay una pequeña localidad sevillana, una que no llega ni a los 30.000 habitantes, pero que acumula ya varios años siendo un importante núcleo irreductible del baloncesto andaluz, y un absoluto referente en la provincia hispalense. Sobreviviendo a todo a base de pasión y mucho esfuerzo, enmarcada dentro de las tres primeras categorías del baloncesto nacional, un hito que, por ejemplo, la provincia de Córdoba lleva ya muchos años sin poder saborear. Y precisamente varios cordobeses son responsables de la gesta que se está viviendo este curso en Morón de la Frontera, después de que en 2015 se lograra ese ascenso a LEB Plata. En este sentido, en un tercer escalón con otras potencias andaluzas que superan a Morón en número de habitantes e infraestructura, como son los casos de los dos equipos de Huelva y el de Algeciras, los sevillanos se han erigido como los más rebeldes de la categoría y aspiran a todo.

Un proyecto encabezado por tres mentes cordobesas. En concreto, el líder de todo es José Antonio Santaella, quien dio el salto a mitad de la pasada campaña tras su buen hacer en Peñarroya y tras una extensa trayectoria con sello, incluso, internacional. El mismo está apoyado en el banquillo por otros dos paisanos como son Álvaro Cordón, ayudante y preparador físico, y Carlos García, ayudante y fisioterapeuta. Ya el pasado curso se consiguió el primer gran objetivo para el que fueron reclutados, que no era otro que la permanencia en la LEB Plata. Eso sí, para este año el nivel se ha aumentado de manera superlativa.

Santaella, además, reclutó a comienzos de curso a otro cordobés, el carpeño Antonio Bioque, quien había destacado en las filas del UCB en Liga EBA. No obstante, su rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado y en el mercado de invierno recaló de nuevo en su provincia, donde ha recuperado sensaciones sobre la pista en las filas del Coto Córdoba CB, con el que tiene el propósito de ascender precisamente a Plata. Eso sí, el sello califa no se perdió, pues en ese momento llegó procedente de la cantera del Unicaja el base Rafa Santos, quien está en su camino particular de regresar al baloncesto profesional tras un total calvario con las lesiones.

Así se celebran las victorias en El Alameda 👏🏻🏀#renuevatupasion pic.twitter.com/ATLuTOJg4z — C.B. Morón (@cbmoron) March 16, 2024

El arranque de temporada ya fue muy prometedor, pues prácticamente desde primera hora, el CB Morón se mantuvo en la élite del Grupo Oeste, donde, a falta de una jornada para concluir la liga regular, el equipo ya se ha asegurado la segunda plaza con un balance de 19-6. Por tanto, estará en la fase de ascenso a LEB Oro, además con un rédito muy importante. Y es que el formato de promoción determina que el primero de cada grupo disputará una eliminatoria a ida y vuelta, de la que saldrá el primer billete de ascenso. El resto de equipos (del segundo al octavo de cada grupo), además del perdedor de la eliminatoria (en su caso, a partir de cuartos), disputarán un play off desde octavos de final. En el caso del Morón, al ser segundo, se enfrentará al octavo del Este, que a día de hoy es la UE Mataró, aunque una falta una jornada para determinar los puestos finales. En cuartos se realizarán unos nuevos emparejamientos en función del balance en la fase regular y desde ahí se irán superando rondas. Los dos ganadores de las semifinales ascenderán igualmente a LEB Oro.

Para Santaella, esta fase histórica para Morón se afronta “con mucha ilusión” y “con mucho deseo”, a la vez que espera que “la buena temporada que hemos hecho y los buenos resultados, no nos supongan en ningún momento un cambio de mentalidad, de vernos un poco como favoritos, vernos con la obligación de ganar y de pasar ronda, porque aquí nos encontramos ya con unas eliminatorias a sistema copa, que cualquier fallo, cualquier mal partido, te puede dejar fuera”. Con todo, asegura que han construido “un equipo que tiene confianza, que da soluciones”, y que el objetivo para el play off “es llegar sanos y preparados, tanto para lo bueno como para lo malo, porque podemos sufrir fuera de nuestra casa e insisto que una eliminatoria a sistema copa, traerte un mal partido de la ida te puede condicionar para la vuelta”.

Respecto al resto de equipos, el técnico cordobés subraya que “hay tres equipos muy bien preparados. A todos los niveles, a nivel estructural, económico, de plantilla, deportivo, todo, que son Ibiza, Cartagena y Zamora, especialmente este último, que yo pienso que es el favorito para ganar la final ante el primero del grupo Este”. Además de estos, añade otros como Prat, Albacete o Zornotza también como favoritos, aunque “evidentemente nosotros nos hemos ganado también nuestro lugar ahí”, aunque “sin olvidarnos que hay equipos como Godella que llega en un momento de forma tremendo, otros como Benicarlo que es un clásico de la categoría, o Huelva que tiene una plantilla muy potente y se ha ido reforzando, o Ponferrada que ha hecho una temporada brillante y va sin miedo a nada”. En definitiva, Santaella puntualiza que “los play offs son muy peligrosos, desde la primera hasta la última eliminatoria, y en el caso de que sigamos pasando, tenemos que estar preparados para todo”.