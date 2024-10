El Coto Córdoba CB, a mantener su buen inicio en Vista Alegre

Un arranque prometedor, un futuro ilusionante y un futuro brillante. El Coto Córdoba CB ha aterrizado de pié en su llegada a Segunda FEB, antigua LEB Plata. Tanto es así que los de Alfredo Gálvez cuentan hasta el momento sus duelos con victorias, con un doble triunfo inaugural que destila emoción y anticipa lo que podría ser una temporada excepcional en términos blanquiverdes. Ahora, el segundo duelo en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre para el Coto Córdoba le trae una nueva cita de nivel, en la que buscarán, el domingo a partir de las 12:00, mantener el idilio logrado hasta el momento.

Y es que el conjunto califal arrancó la temporada en su feudo, ante los suyos y con el calor de una afición que ha destapado una pasión por el baloncesto aletargada durante los útlimos años. El debut blanquiverde en la Segunda FEB no pudo ser más positivo para los de Alfredo Gálvez, imponiéndose con autoridada al Rioverde Clavijo gracias a un resultado final de 84-65. Las actuaciones estelares de Austin Fadal, con 18 puntos; Nixon, con 16; y Mushila, con 13, lideraron a los blanquiverdes a una merecida y esperada victoria.

Pero los éxitos de los de Alfredo Gálvez no se quedaron ahí. La segunda jornada traía consigo una exigente cita ante La Salud Archena, que desde el priemr cuarto se puso cuesta arriba. Sin embargo, los blanquiverdes lograron ecualizar en el segundo cuarto, mantener a ralla a los locales en el tercero para acabar sumando la segunda victoria en el cuarto y definitivo cuarto. En esta ocasión, serían Touzé, con 11 puntos; y Martin Martin, con 10 puntos, los más destacados de los blanquiverdes. Con este triunfo, los de Alfredo Gálvez lograron mantenerse en cabeza, a la par con Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Cultural y Deportiva Leonesa y Melilla Ciudad del Deporte.

Ahora, llega el turno de volver a Vista Alegre, y es el momento de verse las caras ante un rival ciertamente malherido e irregular en este inicio liguero como el Clínica Ponferrada SDP. Los de Ponferrada llegan a Córdoba tras caer con claridad en su primer encuentro liguero, donde sucumbieron ante Melilla Ciudad del Deporte por un contundente 84-71. Aún así, los ponferradinos lograrían sacar fuerzas de flaqueza y, haciéndose fuertes como locales, lograrían sumar su primera victoria la pasada semana, al vencer al Bueno Arenas Albacete Basket por un marcador de 65-60, quedándose así en una humilde novena plaza.

De esta manera, el Coto Córdoba CB tratará de seguir haciéndose fuerte en este inicio liguero y sumar la tercera victoria consecutiva que les mantenga en el tren de cabeza. En este sentido, Alfredo Gálvez ha reconocido en la previa del duelo que este inicio les ha “dado moral y confianza para seguir” sumando buenos resultados. “El púbico es un punto de ayuda, que la gente nos arrope en casa. Llevamos muchos meses jugando a buen nivel y necesitamos ese plus de ayuda. El partido no va a defraudar”, ha adelantado el técnico blanquiverde, que ha tildado al rival como un equipo “muy homogeneo que no nota los cambios”.