¿Vas a correr la Nocturna Trotacalles?

Una clásica del calendario de carreras populares en la capital vuelve a escena este sábado. Las calles de Córdoba se visten gala, aunque con zapatillas y ropa deportiva, para vivir la decimonovena edición de la Nocturna Trotacalles, prueba organizada por el Club Trotacalles y que volverá a reunir a más de 3.000 deportistas. La misma vuelve tras dos años de parón por la pandemia, por lo que la expectación generada en torno a ella es máxima. El recorrido es el máximo esplendor de la cita, ya que contiene el embrujo de una noche de verano llena de música, y con el ánimo que transmite la ciudadanía de la capital cordobesa por cada una de sus calles y callejas, lo que hace que sea una carrera nocturna distinta y única. La misma tendrá lugar este sábado, 11 de junio, con las 21:30 como hora marcada para la prueba reina, que transcurrirá a través de un circuito de 10.000 metros.

Igualmente, en la cita tendrán cabida también otras categorías, y que se desarrollarán desde las 19:00 en los aledaños de El Fontanar. Las mismas son los sub 8 (400 metros), discapacitados psíquicos (300 metros), sub 10 y sub 12 (800 metros) y sub 14 y sub 16 (1.609 metros). Además de todo lo deportivo, la carrera tendrá a su vez una vertiente sostenible y acogerá diferentes iniciativas solidarias en relación con la recogida de alimentos o el apoyo para la investigación contra el cáncer de próstata.

La prueba partirá desde la calle Padre Morales y, entre otros sitios, pasará por puntos emblemáticos de la ciudad como Paseo de la Victoria, Cruz Conde, Capitulares, plaza de la Corredera, plaza del Potro, la Mezquita, Puente Romano y volverá a finalizar en El Fontanar. El recorrido completo puede consultarse en el gráfico.