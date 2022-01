Córdoba deja su sello en el Andaluz de marcha en ruta

Una importante delegación provincial se desplazó este fin de semana hasta la localidad sevillana de Utrera para participar en el Campeonato de Andalucía de Marcha en Ruta, que se celebró junto al I Gran Premio Ciudad de Utrera. En este sentido, un total de seis deportistas cordobeses consiguieron subirse al podio en un evento que albergó pruebas desde la categoría sub 12 hasta M70. Y el botín registrado fue de siete preseas.

De este modo, el club más destacado fue el Sierra Norte Córdoba, que se llevó el doble oro de Alba Estévez en los 2 kilómetros marcha sub 12 y 2 kilómetros marcha ruta. Por su parte, también sumaron dos medallas el Surco Lucena, en su caso repartidas entre Pablo Rodríguez, plata en 10 kilómetros marcha sub 20; y Marcos Monterrubio, plata en 10 kilómetros marcha M40; y el Virgen de Belén, con Lucio J. Ruiz, plata en 10 kilómetros marcha senior; y Elvira Barrón, plata en 10 kilómetros marcha sub 18.

Finalmente, Ignacio Caraballo, perteneciente al club Trotasierra, consiguió cerrar el podio en la prueba de 5 kilómetros marcha sub 16.